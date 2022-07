Cennet Yiğit’in anıları Müze Evi’nde yaşatılıyor

15 Temmuz’da Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’na yapılan hava saldırısında şehit olan Bünyan’lı şehit Özel Harekât Polisi Cennet Yiğit’in hatırası baba evinde yaşatılıyor.

Bünyan ilçesinde yaşayan Cennet Yiğit’in ailesi, şehidin geriye kalan kişisel eşyalarını ve üniformalarını evin alt katında müze ve anı evi olarak yaşatıyor.

Şehidin ablası Emine Yiğit, Cennet’in şehadetinden bir yıl sonra anı ve müze evi olarak hatırasını yaşatmak istediklerini söylüyor.

Emine Yiğit, “Çok fazla eşyası vardı, her yerden bir anısı, eşyası çıktığı zaman çok zorlanıyorsunuz. Daha sonrasında evimizi tadilata soktuğumuzda babamla ortak bir fikir yürütüp burayı yapmaya karar verdik. Devlet büyüklerimizden fikir aldık onlarda sağ olsunlar olumlu yanıt verdiler. İşte bu şekilde her eşyasını her zerresini burada yaşatmaya çalışıyoruz. Özlediğimiz zaman buraya iniyoruz kıyafetlerini kokluyoruz, anılarıyla vakit geçiriyoruz, zaten elimizde kalan üç beş fotoğraf, birkaç kıyafet. Güzel oldu, emek verdik birileri gelip ziyaret ettiğinde Cennet’i tanımak istiyoruz dediğinde çok mutlu oluyoruz ki sadece Kayseri’den değil Türkiye’yi de bırakın yurt dışından ziyaretçilerimiz geliyorlar bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı oluyor” dedi.

15 Temmuz şehitlerinden Seher Yaşar, Gülşah Güler ve Kübra Doğanay’ın da aileleriyle birlikte sık sık görüştüklerini söyleyen Yiğit, “Seher Yaşar’ın, Gülşah Güler’in ve Kübra Doğanay’ın aileleriyle birlikte 4 aile olarak birbirimize çok sıkı bağlara sahibiz. Sadece 15 Temmuz değil gündelik hayatımızda da sık sık birbirimizi ararız sorarız gelir gideriz ve aile ziyaretlerimiz oluyor. Yani aramızda çok güzel bir bağ var aramızda, onlar ebedi hayatta beraber bizde bu dünyada onların kardeşliğini elimizden geldiğince sürdürmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

‘YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAN ZİYARETÇİLERİMİZ OLUYOR’

Kurban Bayramı’nın 15 Temmuz tarihine yakın olmasının ziyaretçi akınına neden olduğunu belirten abla Emine Yiğit, bu durumdan çok mutlu olduklarını söyledi. Yiğit, “Devlet büyüklerimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor sağ olsunlar. Sayın valimiz, belediye başkanımız, kaymakamımız ziyarette bulunuyorlar. Dediğim gibi yurt içi ve dışı ziyaretçilerimiz geliyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nın bize şöyle bir avantajı oldu 15 Temmuz’la arka arkaya olunca ziyaretçi akını bizim için çok yoğun geçti. Ama memnunuz, yorucu ama çok büyük bir gurur kaynağı oluyor. Bizim çocuğumuzu sevip, sayıp, önemseyip buraya kadar geliyorlar, Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri olarak aynı paydada buluştuklarını söyleyen Yiğit, aynı acıların kendilerini ortak noktada buluşturduğunu ifade etti. Yiğit, “Bizi bence birleştiren daha çok güçlendiren bu oluyor, acılar bizi kardeş yapıyor ve ortak noktada birleştiriyor. Rabbim bütün şehit ailelerinin sabrını artırsın gerçekten zor bir süreç çünkü. Sınanmayan acılar hakkında insanlar çok kolay yorum yapabiliyorlar ama biz birbirimizin acılarını anladığımız için belki daha net anlayabiliyoruz. Rabbim hepimizin sabrını artırsın, gücümüzü kuvvetini artırsın ebedi hayatta da onlarla buluşmayı nasip etsin” diyerek sözlerini noktaladı.