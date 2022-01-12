Milletvekili Ataş'tan muayene ücreti zamlarına tepki

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşların sesi olmaya devam ediyor. Milletvekili Ataş, bu kez de araç muayene ücretlerine gelen zamlara ve bu konuda yaşanan tartışmalara dikkat çekti. Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Ataş, "Araç muayene ücretlerine 2022 yılında yüzde 36 zam geldi. Bu zamlarla beraber küçük araç muayenesi 507 TL'ye, büyük araç muayenesi 685 TL'ye, traktör ve motorlu bisiklet muayenesi 258 TL'ye, egzoz muayenesi ise 110 TL'ye yükseldi. Sadece on beş, yirmi dakika süren ve zorunlu tutulan bu işlem için bu fiyatlar çok yüksektir. Vatandaşa bakım, onarım, tamir, değişim gibi hiçbir hizmet sunulmadığı için yapılan bu işin maliyeti de oldukça düşüktür. Vatandaşın, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamadığı, akaryakıta gelen zamlar yüzünden aracına dahi binemediği bu dönemde vatandaşın beli bu zamlar yüzünden iyice bükülmüştür. Bu ücret ve zamlar gözden geçirilmeli ve tekrar düzenlenmelidir. Vatandaşın cebinden elinizi çekin" ifadelerini kullandı.