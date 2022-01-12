Akay'tan Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a ziyaret

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanan Mahmut Gürcan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Akay, ziyarette Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a şeker sektörünün ve pancar çiftçisinin sorunlarını içeren bir de rapor sundu.

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  • 12.01.2022 15:53
  • Güncelleme: 12.01.2022 17:14
Akay'tan Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanan Mahmut Gürcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Akay, ziyarette Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a şeker sektörünün ve pancar çiftçisinin sorunlarını içeren bir de rapor sundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanan Mahmut Gürcan’ı makamında ziyaret eden Başkan Akay, hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette şeker sektörü ve pancar çiftçisinin sorun ve çözüm önerilerine yönelik bilgilendirmelerde bulunulurken, Başkan Akay, Bakan Yardımcısı Gürcan’a gübreden, elektriğe, pancar fiyatından, şeker fiyatına varıncaya kadar geniş içerikli bir de rapor sundu.

Başkan Akay, ziyaret sonrası yaptığı açıklamasında, "Hemşerimiz Mahmut Gürcan’ın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı gibi son derece önemli bir görevi üstlenmesinden dolayı çok mutlu oldum. Bakan Yardımcımızın şeker sektörü ve pancar çiftçisinin sorun ve beklentilerine yakın ilgi göstereceğine yürekten inanıyorum" dedi.

İHA

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