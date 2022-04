Milletvekili Ataş' tan 'ikramiye' tepkisi

"Ülkemizde yaşanan ağır ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve her gün gelen zamlardan dolayı emeklilerimiz hayatını idame ettirmekte ciddi sıkıntılar yaşamaktadır" diyen Ataş, "İktidar saraydaki danışmanlarına, yandaşlarına, AKP'li eski vekillere, bakanlara 3-5 maaş dağıtırken emekliye geçen sene 100 lirayı layık görmüş, bu sene artış dahi yapmamıştır" dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis'te emeklilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. CHP'nin, banka sandık emeklilerinin bayram ikramiyeleri hakkındaki önerisi üzerine İYİ Parti Grubu adına konuşan Ataş, "Emekliler arasında ayrım yapılmamalı, bu kişilerin mağduriyeti bir an önce giderilmelidir" dedi.

YARGI KARARINA RAĞMEN BAZI BANKALAR EMEKLİLERİNE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMEYİ REDDETMEKTEDİR

Milletvekili Dursun Ataş, "Bilindiği üzere, 2018 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ilgili olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen bir maddeyle ilgili kanun ve mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara bayram ikramiyesi ödenmesi kararlaştırılmıştır ancak yapılan düzenlemelerdeki eksiklikler ve SGK'nin kanunu yanlış yorumlaması nedeniyle SGK emeklilerine her bayram verilen ikramiyeden banka sandık emeklilerinin yararlanmasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu yüzden konu yargıya taşınmış ve Yargıtay, banka sandık emeklilerine bayram ikramiye ödenmesine hükmetmiştir ancak yargı kararına rağmen bazı bankalar emeklilerine bayram ikramiyesi ödemeyi reddetmektedir. Özel bankaların vakıf sandıklarından emekli olan 150 bin civarında vatandaş vardır. Emekliler arasında ayrım yapılmamalı, bu kişilerin mağduriyeti bir an önce giderilmelidir. Bu nedenle verilen bu önergeyi destekliyoruz" diye konuştu.

İKTİDAR YANDAŞLARINA, AKP'Lİ ESKİ VEKİLLERE, BAKANLARA 3-5 MAAŞ DAĞITIRKEN EMEKLİYE GEÇEN SENE 100 LİRAYI LAYIK GÖRMÜŞ, BU SENE ARTIŞ DAHİ YAPMAMIŞTIR

"Ülkemizde yaşanan ağır ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve her gün gelen zamlardan dolayı emeklilerimiz hayatını idame ettirmekte ciddi sıkıntılar yaşamaktadır" diyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şu ifadeleri kullandı: Bu yüzden 2018'den beri emeklilerimize yılda 2 defa ödenen bayram ikramiyesinin bayramdan önce artırılması önemlidir, ancak iktidar saraydaki danışmanlarına, yandaşlarına, AKP'li eski vekillere, bakanlara 3-5 maaş dağıtırken emekliye geçen sene 100 lirayı layık görmüş, bu sene artış dahi yapmamıştır. Nitekim geçen sene yapılan 100 TL'lik bu komik artışla bayram ikramiyeleri 1.000 TL'den 1.100 TL'ye yükseltilmiştir ancak ekonomik krizin giderek derinleştiği, TÜİK'in ayarlamalı enflasyon oranının bile yüzde 61'lere yükseldiği bu dönemde, alım gücü iyice düşen emeklilerimize verilen ikramiye miktarı kabul edilebilir değildir. Bakıldığında, bayram ikramiyesinin ilk verildiği 2018'in nisan ayında 1 dolar 4 liraydı, her ikramiye 250 dolar yapıyordu, bugün ise bir emekli ikramiyesi 75 dolar bile yapmıyor. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi'nin de teklif ettiği gibi sürekli artan döviz kurları ve enflasyon dikkate alınarak bayram ikramiyelerinin yeniden 250 dolar olması için en az 3.700 lira olarak belirlenmesi ve her sene yeniden güncellenmesi ya da asgari ücrete sabitlenerek düzenli artması sağlanmalıdır. Bu artıştan banka sandık emeklileri de dâhil olmak üzere tüm emeklilerimiz yararlanmalıdır. Emeklilerimizin maaşlarının eriyip gittiği günümüzde bayram ikramiyelerinin artırılması bile tek başına yeterli değildir. Ancak, torunlarına bir bayram harçlığı bile veremeyen, günlerini ucuzluk kuyruklarında geçiren tüm emeklilerimiz bayramlarda bari olsun rahatlatılmalı, bayramı bayram tadında geçirmeleri sağlanmalıdır.