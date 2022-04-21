Babasını öldüren C.C. 10 yıl hapis cezası aldı

3 Ağustos 2021'de saat 04.00'da Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde meydana gelen olayda sağlık memuru Cuma Ali C. ile hemşire olan eşi Emel C., evde tartışmaya başladı. Çift, tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyurken, kızları C.C. gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan iki eline de bıçak alarak babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçakladı. Cuma Ali ile kızı C.C. arasında arbede yaşanırken vücuduna 9 bıçak darbesi alan Cuma Ali C. Kendini yorganla korumaya çalıştı. Kanlar içinde kalan eşi için Emel C. ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cuma Ali C.’nin öldüğünü belirledi, C.C. ise polis tarafından suç aletiyle gözaltına alındı. C.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNCE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede C.C. hakkında, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. C.C., iddianamedeki ifadesinde, "Annemle babamın arası uzun zamandır kötüydü. Boşanma aşamasındaydılar. Babamdan hiç sevgi göremezdim. Sosyal medyadan yaptığım bir konuşmayı gördü, yanlış anladı. Tartıştık, kavga ettik. Ondan birkaç ay geçmişti. Elime 2 bıçak aldım. Babam uyurken yanına gittim. Babamı bıçaklamaya başladım. Bana yorganla engel olmaya çalıştı. Annem de sesi duyarak beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Bıçağın biri elimden düştü elimle babamın boğazını sıkmaya başladım. Annem bizi ayırdı odama gittim. Ben giderken babam ölmemişti. Annem, polise haber vermişti. Polisler gelene kadar da odamda bekledim" diye konuştu.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık C.C., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Cuma Ali C.'nin şikayetçi yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Dava, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle kapalı yapıldı. Son sözleri sorulan sanık C.C. beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında önce 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü. Ardından, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle de 'yaş indirimi' uygulayarak cezası 12 yıla düşürüldü. Heyet, sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uyguladı. Sanığın 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.