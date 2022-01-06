Milletvekili Ataş' Hep manav, kasap suçlu yahu şu AKP'nin hiç mi suçu yok' dedi

-'DOLAR DÜŞTÜ, FİYATLARI DÜŞÜRÜN' DİYE MARKETLERE BASKI YAPAN İKTİDAR, AKARYAKITTA ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPMAKTA, VERGİLERİNDEN DE HİÇ VAZGEÇMEMEKTEDİR

-AKP'NİN İLK 10'A GİRMEYİ BAŞARDIĞI KONULAR DA VAR! MESELA, ENFLASYON

-MANAV SUÇLU, KASAP SUÇLU! HERKES SUÇLU İLAN EDİLİYOR, AMA AKP SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK

-ENFLASYON YÜZÜNDEN VATANDAŞI AÇLIĞA MAHKÛM EDEN, KAMUNUN FABRİKALARINI, LİMANLARINI, ŞİRKETLERİNİ YOK PAHASINA SATAN, ÜRETİMİ BİTİREN AKP'Nİ HİÇ Mİ SUÇU YOK?

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Türkiye'nin dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 8'inci ülke, ENAGrubun gerçek rakamları dikkate alındığında ise 5'inci ülke olduğunu ifade eden Ataş, "Bu başarısızlığın faturası ise şimdi marketlere, manavlara, kasaba, akaryakıt istasyonlarına kesiliyor. Elektriğe zammı manav mı yaptı? Doğal gaza zammı kasap mı yaptı? Akaryakıta gelen zamları istasyonlar mı yaptı? Herkes suçlu ilan ediliyor ama AKP sütten çıkmış ak kaşık. Yahu, yirmi yıldır ülkeyi tek başına yöneten AKP'nin hiç mi suçu yok?" diye sordu.

Milletvekili Ataş, AKP'nin ülkeyi krize sürükleyip, enflasyon yüzünden vatandaşı açlığa mahkûm ettiğini de ifade ederek, "Bunun yanında döviz kurlarını saçma teorilerle yirmi yılda 12 katına çıkaran, kamunun fabrikalarını, limanlarını, şirketlerini yok pahasına satan, üretimi bitiren AKP'ni hiç mi suçu yok" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşanan sıkıntıları gündeme taşıdı. Ekonomide yaşanan sorunlara dikkat çeken Ataş, AKP'nin yanlış politikaların faturasını hep millete çıkardığını belirterek, "Türkiye, enflasyonun en yüksek olduğu 8'inci ülke, ENAGrubun gerçek rakamları dikkate alındığında ise 5'inci ülkedir. Bu başarısızlığın faturası ise şimdi marketlere, manavlara, kasaba, akaryakıt istasyonlarına kesiliyor. Herkes suçlu ilan ediliyor ama AKP sütten çıkmış ak kaşık. Yahu, yirmi yıldır ülkeyi tek başına yöneten AKP'nin hiç mi suçu yok?" sözleriyle dikkat çekti.

DÜRÜST VATANDAŞ CEZALANDIRILIYOR

Meclis'te, 298 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Milletvekili Dursun Ataş, söz konusu kanun teklifiyle ilgili olarak, yıllardır dürüst çalışan, vergisini veren vatandaşın cezalandırıldığını belirtti.

Bu konuda uyarılarda bulunan Milletvekili Ataş, "Kanun teklifinin görüşülen bu maddesi Kaçakçılıkla Mücadele Kanun'u kapsamında, kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olan kişi ve şirketlerin LPG'nin dağıtımı, taşınması ve otogaz bayilik faaliyetlerinin yapılması gibi konularda lisans almasını yasaklamaktadır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kesinleşmiş cezası bulunan kişilere bir daha lisans verilmemesi olumlu bir gelişmedir ve destekliyoruz ancak akaryakıt piyasasının genel olarak birçok düzenlemeye ihtiyacı vardır. Uzun yıllardır akaryakıt konusunda kaçakçılığın önlenememesi sonucu devletin ciddi bir vergi kaybına uğradığı, dürüst çalışan akaryakıt istasyonlarının da kaçakçılık ve usulsüzlük yapanlar karşısında zarar ve haksızlığa uğradığı düşünüldüğünde ciddi düzenlemelere ihtiyaç olduğu ortadadır" dedi.

ÜLKE DERİN BİR EKONOMİK KRİZ İÇİNDE

Yaşanan ekonomik sorunları da gündeme taşıyan Milletvekili Ataş, ülkenin derin bir ekonomik kriz içinde olduğunu söyledi. Vatandaşın yaşadığı enflasyonun 3 haneli rakamlara yaklaştığını kaydeden Ataş, sadece son üç ayda benzine yüzde 49, motorine yüzde 58, LPG'ye yüzde 80 oranında zam yapıldığını hatırlattı.

'DOLAR DÜŞTÜ, FİYATLARI DÜŞÜRÜN' DİYE MARKETLERE BASKI YAPAN İKTİDAR, AKARYAKITTA ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPMAKTA, VERGİLERİNDEN DE HİÇ VAZGEÇMEMEKTEDİR

Milletvekili Ataş, "Bu zamlar vatandaşı etkilediği gibi akaryakıt istasyonlarını da çok olumsuz etkilemiştir. Özellikle, işini düzgün yapan birçok istasyon pompa kapatma noktasına gelmiştir. Üstelik iktidar tarafından bu zamların sorumlusu istasyonlarmış gibi gösterilmektedir. İşini düzgün yapan en küçük bir kırsal istasyon bile hiçbir satış yapmasa dahi aylık 70-80 bin lira gideri vardır. Akaryakıt istasyonları her yıl belediyelerden EPDK'ye, EPDK'den tüm bakanlıklara kadar yüksek maliyetleri olan onlarca farklı belge almak zorundadır. Devletin her kurumuna ayrı ayrı ödeme yapan, vergi dairesi gibi vergi toplayan, istihdam sağlayan istasyonların üzerinde çok ciddi bir mali yük vardır. Üstüne, art arda gelen zamlarla maliyetlerin daha da artması, kâr marjlarının giderek düşmesi istasyonları ya batıp pompa kapatmaya ya da illegal yollara sevk etmiştir. 1 Ocak 2021'de 6,76 lira olan motorin, 1 Ocak 2022'de yüzde 92 artışla 12,93 liraya; 3,99 lira olan LPG ise yüzde 123 artışla 8,91 liraya çıkmıştır. Ancak bu zamlar karşısında istasyonların kâr oranları bir yılda yüzde 50 azalmıştır. 'Dolar düştü, fiyatları düşürün' diye marketlere baskı yapan iktidar, akaryakıtta zam üstüne zam yapmakta, vergilerinden de hiç vazgeçmemektedir. Buna karşın, yüzde 100 artan fiyat ve maliyetler yüzünden istasyonlar hem yüzde 100 sermaye artırmak zorunda kalmış hem de kâr oranları eriyip bitmiştir. İstasyonların ayakta kalabilmesi için acilen bir düzenleme yapılarak bayi kârları artırılıp vergilerin indirilmesi gerekmektedir" dedi.

AKP'NİN İLK 10'A GİRMEYİ BAŞARDIĞI KONULAR DA VAR! MESELA, ENFLASYON

Açıklamasında, "AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında enflasyon yüzde 29,7 seviyesindeydi, aradan geçen yirmi yılın sonunda TÜİK'e göre bile enflasyon yüzde 36,08 seviyelerine yükselmiştir" sözleriyle dikkat çeken İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, ENAGrubun yaptığı araştırmalara göre ise gerçek enflasyonun yüzde 82,81 olduğunu kaydetti. AKP'ye ve politikalarına tepki gösteren Ataş, "Yani ülkeyi her fırsatta kötüledikleri 2002 yılının dahi çok gerisine götürmüşlerdir. AKP, ülkemiz ve milletimizin yirmi yılını çalmıştır. AKP'nin resmî sitesine girdiğiniz de '2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz' yazmaktadır, bunu Cumhurbaşkanı da defalarca kez tekrarlamıştır. Ancak, gelinen noktaya baktığımızda, bırakın ilk 10 ekonomiyi ilk 20'nin bile dışında kaldık. Ama haklarını yemeyelim, ilk 10'a girmeyi başardıkları konular da var. Mesela, enflasyon. TÜİK'in gerçek dışı resmî rakamları bile dikkate alındığında, Türkiye, enflasyonun en yüksek olduğu 8'inci ülke, ENAGrubun gerçek rakamları dikkate alındığında ise 5'inci ülkedir" şeklinde konuştu.

MANAV SUÇLU, KASAP SUÇLU! HERKES SUÇLU İLAN EDİLİYOR, AMA AKP SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK

Dünyanın en büyük mali krizini yaşayan Venezüella'nın, geçtiğimiz aylarda darbe olan Sudan'ın, iç savaş yaşayan Suriye'nin enflasyonunun hemen arkasından Türkiye geldiğini dile getiren ve bu çarpıcı örneği veren İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, "Bu başarısızlığın faturası ise şimdi marketlere, manavlara, kasaba, akaryakıt istasyonlarına kesiliyor. Yani yılın ilk günü bile elektriğe yüzde 152'lere varan zammı manav mı yaptı? Doğal gaza yüzde 25 zammı kasap mı yaptı? Akaryakıta gelen zamları istasyonlar mı yaptı? Herkes suçlu ilan ediliyor ama AKP sütten çıkmış ak kaşık. Yahu, yirmi yıldır ülkeyi tek başına yöneten AKP'nin hiç mi suçu yok?" diye sordu.

ENFLASYON YÜZÜNDEN VATANDAŞI AÇLIĞA MAHKÛM EDEN, KAMUNUN FABRİKALARINI, LİMANLARINI, ŞİRKETLERİNİ YOK PAHASINA SATAN, ÜRETİMİ BİTİREN AKP'Nİ HİÇ Mİ SUÇU YOK?

Nasrettin Hoca'nın meşhur fıkrasını da Meclis'te hatırlatan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Şimdi, soruyorum; Ülkeyi krize sürükleyen, enflasyon yüzünden vatandaşı açlığa mahkûm eden, döviz kurlarını saçma teorilerle yirmi yılda 12 katına çıkaran, kamunun fabrikalarını, limanlarını, şirketlerini yok pahasına satan, üretimi bitiren AKP'ni hiç mi suçu yok?" dedi.