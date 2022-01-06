Kayseri Pazar Esnafı Pahalılıktan Yakınıyor

Döviz ve altın kurundaki hızlı değişim, pazar tezgâhlarına da yansıdı. Kayseri Yenişehir Mahallesi Semt Pazarı Esnafı ve vatandaşlar bu durumdan dertli. Alım gücünün değiştiğine değinen Pazarcı Sercan Çiftçi, “İnsanlar geliyor fiyat soruyor almadan gidiyor. Çünkü; fiyat yüksek geliyor. ‘Bu kadar fiyat olur mu?’ diyor vatandaş. Bizim elimizde olan bir şey yok benim en fazla kar amacıyla üzerine koyduğum fiyat 3 lira. Dolar yükselmeden önce peyniri 22 liraya alıyorduk ve 30 liraya satıyorduk. Şimdi 35 liraya peynir almaya başladık. Süt marketlerde aşırı pahalı bizden alım ise çok ucuz. Daha önce hayvanlarım vardı. Bu pahalılıkta hayvanlara bakmam mümkün değil. Yem fiyatları uçmuş durumda” diye konuştu.

“SÜTÜN FİYATI BELİRSİZ”

Damızlık ve Süt Üreticileri Birliği’nin henüz süt fiyatlarını açıklamadığına değinen Çiftçi, “Sütün şu an litre fiyatı daha açıklanmadı. Damızlık ve süt üreticileri birliği bize yılbaşından sonra açıklayacağız dedi. Ortalama bir fiyat dönüyor ama şu an hiçbir şey belli değil. Markete giren karton süt 8 lira sadece karton içerisinde olduğu için ama biz o fiyata satamıyoruz” dedi.