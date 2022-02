Milletvekili Ataş:' Faturalar şeffaf değil! Vatandaşın ödeyeceği bedel 2 katına çıkarıldı'

-VATANDAŞ NE İÇİN NE KADAR ÜCRET ÖDEDİĞİNİ BİLMİYOR!

-MİLLETVEKİLİ ATAŞ, TAŞIMA ESNAFININ SORUNLARINI MECLİS'TE GÜNDEME TAŞIDI

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, elektrik faturalarında ortaya çıkan tabloya tepki göstererek, kademeli elektrik tarifesiyle vatandaşın ödeyeceği bedelin 2 katına çıkarıldığını dile getirdi. Faturalarda şeffaflığında kalmadığını kaydeden Ataş, "Elektrik faturalarında tüm ödemeleri 'enerji bedeli adıyla tek bir kalem altında toplanması ile vatandaş ne için ne kadar ücret ödediğini dahi bilmemektedir" dedi. Elektrik faturalarındaki dağıtım bedeli, kayıp kaçak bedelinin kaldırılması çağrısında bulunan Ataş, "Kademeli elektrik tarifesinden vazgeçilmeli, vatandaş bir nebze olsun rahatlatılmalıdır" şeklinde konuştu. Diğer yandan Ataş, art arda gelen zamları da Meclis'te gündeme taşıyarak, esnafın yaşadığı sıkıntılara da dikkat çekti.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) vatandaşın sorunlarını gündeme taşıyor. Milletvekili Ataş, bu kez de cep yakan elektrik faturaları nedeniyle vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığını dile getirerek, AKP iktidarına seslendi.

ELEKTRİK TEPKİSİ: VATANDAŞIN ÖDEYECEĞİ BEDEL 2 KATINA ÇIKARILDI

"Derin bir ekonomik kriz yaşadığımız şu günlerde vatandaşı etkileyen en önemli giderlerin başında elektrik faturaları gelmektedir" diyen Milletvekili Dursun Ataş, elektrik faturalarının şeffaf olmadığına da vurgu yaptı. Ataş, "EPDK'nın dağıtım şirketlerini koruyan bir anlayışla elektrik faturalarında tüm ödemeleri 'enerji bedeli' adıyla tek bir kalem altında toplaması yüzünden vatandaş ne için ne kadar ücret ödediğini dahi bilmemektedir. Enerji bedeli içerisinde vatandaş dağıtım bedeli, kayıp kaçak bedeli gibi birçok ücret ödemektedir. Ayrıca, kademeli elektrik tarifesiyle de vatandaşın ödeyeceği bedel 2 katına çıkmaktadır. EPDK özelleştirmenin getirdiği yükün altında kalmıştır, şeffaflıktan ve denetimden uzak bir fiyatlandırma sistemi uygulanarak güçlü olan şirketler korunmaya devam edilmektedir. Bu yüzden elektrik faturalarındaki dağıtım bedeli, kayıp kaçak bedeli kaldırılmalı, kademeli elektrik tarifesinden vazgeçilmeli, vatandaş bir nebze olsun rahatlatılmalıdır" şeklinde konuştu.

Meclis'te esnafın yaşadığı sorunları da dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "İçinde bulunduğumuz ekonomik krizden dolayı neredeyse her ürüne her gün zam gelmektedir" dedi ve esnafa destek verilmesi çağrısı yaptı. Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: Minibüsçüler, otobüsçüler, servisçiler, nakliyeciler, taksiciler gibi zor şartlar altında çalışan taşıma esnafı akaryakıta, yedek parçaya, sigorta, muayene ücretlerine ve araç fiyatlarına gelen zamlar yüzünden kontak kapatmak üzeredir. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizden dolayı neredeyse her ürüne her gün zam gelmektedir. Taşıma esnafının en büyük girdisini oluşturan akaryakıta bir yılda 46 defa zam geldi, yüzde 100'ün üzerinde arttı. Sigorta ücretleri yüzde 100 arttı, yedek parça fiyatları döviz kurlarından dolayı yaklaşık 2-3 katına çıktı. Araç fiyatlarına bir yılda yaklaşık yüzde 100 zam geldi. Bu nedenle taşıma esnafımıza en kısa zamanda bir çözüm bulunmalıdır, Hükümet nakliyeci esnafını desteklemelidir yoksa esnafın bu işin altından kalkmasına imkân kalmamıştır.