Berberler ve Kuaförler Odası seçime gidiyor

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası'nda seçimli olağan genel kurul düzenlenecek.

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  • 03.02.2022 14:17
  • Güncelleme: 03.02.2022 14:17
Berberler ve Kuaförler Odası seçime gidiyor

Berberler ve Kuaförler Odası'nın seçimli olağan genel kurulu, 20 Şubat Pazar günü Kuşçulu Kültür Sitesi'nde saat 10.00-17.00 arasında gerçekleşecek.

Seçimlerde 3 oda üyesi başkanlığa adaylığını koydu. Buna göre mevcut oda başkanı Rıfat Alparslan ile Ahmet Şevgün ve Serhat Özkardaş, seçimlerde başkanlık için yarışacak.

1ha

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