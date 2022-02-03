Berberler ve Kuaförler Odası seçime gidiyor
Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası'nda seçimli olağan genel kurul düzenlenecek.
- 03.02.2022 14:17
- Güncelleme: 03.02.2022 14:17
Berberler ve Kuaförler Odası'nın seçimli olağan genel kurulu, 20 Şubat Pazar günü Kuşçulu Kültür Sitesi'nde saat 10.00-17.00 arasında gerçekleşecek.
Seçimlerde 3 oda üyesi başkanlığa adaylığını koydu. Buna göre mevcut oda başkanı Rıfat Alparslan ile Ahmet Şevgün ve Serhat Özkardaş, seçimlerde başkanlık için yarışacak.
1ha
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