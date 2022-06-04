Milletvekili Ataş:'Büyüyen ülkenin ekonomisi değil, vatandaşın yoksulluğudur'

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları gündeme taşımaya devam ediyor.

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  • 04.06.2022 11:56
  • Güncelleme: 04.06.2022 11:56
Milletvekili Ataş:'Büyüyen ülkenin ekonomisi değil, vatandaşın yoksulluğudur'

TÜİK tarafından 'Türkiye ekonomisinin yüzde 7,3 oranında büyüdüğünün' açıklandığını kaydeden Ataş, "Bu nasıl büyüme? Çiftçi tohum, gübre, mazot, ilaç alamıyor; esnaf her gün kepenk kapatıyor, emekli pazara bile gidemiyor, vatandaş 'Aşsızım, işsizim' diye feryat ediyor. Ne yazık ki büyüyen, ülkenin ekonomisi değil, vatandaşın yoksulluğudur, bankalara olan borcudur" dedi.

 

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) vatandaşın yaşadığı sıkıntılara ses olmaya devam ediyor. Ekonomik sorunlara dikkat çeken Milletvekili Ataş, TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamları ile ülke gerçeklerinin örtüşmediğini dile getirdi.

BU NASIL BÜYÜME! BÜYÜMENİN OLDUĞU ÜLKEDE SOKAKTA UCUZ EKMEK, MARKETTE UCUZ YAĞ KUYRUKLARI OLUŞUR MU?

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis'te yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüdüğünü açıkladı. Buradan sormak istiyorum: Ekonomisi sürekli büyüyen bir ülkede masa başında belirlenen enflasyon bile yüzde 70 olur mu? Ülkenin parası bir ayda yüzde 9 değer kaybeder mi? Vatandaşın üzerine her gün yağmur gibi zamlar yağar mı? Sokakta ucuz ekmek, markette ucuz yağ kuyrukları oluşur mu? Bu nasıl büyüme? Çiftçi tohum, gübre, mazot, ilaç alamıyor; esnaf her gün kepenk kapatıyor, emekli pazara bile gidemiyor, vatandaş "Aşsızım, işsizim." diye feryat ediyor. Ne yazık ki büyüyen, ülkenin ekonomisi değil, vatandaşın yoksulluğudur, bankalara olan borcudur. Bu tabloda büyüyen, olsa olsa yandaş müteahhitlerdir, üç beş maaş alan danışmanlardır, döviz ve faiz lobileridir, milletin sırtından geçinen saray ahalisinin ekonomisidir.

Kurumsal Haber

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