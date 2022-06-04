Kayserispor'da Ömer Erdoğan transferi imzaya kaldı
Yukatel Kayserispor'un yeni sezon öncesi büyük ölçüde anlaştığı teknik direktör Ömer Erdoğan'ın transferi imzaya kaldı.
- 04.06.2022 11:50
- Güncelleme: 04.06.2022 11:50
Kayserispor’un, Sivasspor ile oynadığı Türkiye Kupası finalinden sonra İstanbul’da kalan kulüp başkanı Berna Gözbaşı hafta içi teknik direktör Hikmet Karaman ile görüşerek yolları ayırmıştı. Başkan Gözbaşı, yeni teknik direktör için çalışmalara da başladı. Temasa geçilen isimlerden Ömer Erdoğan ile büyük ölçüde anlaşıldı.
Hatayspor ile yollarını ayıran Erdoğan’ın transferi büyük ölçüde tamamlanırken işin imzaya kaldığı öğrenildi.
1ha
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