Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü değişti

 Vekâleten yürütülen Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevine yeni atama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre Aksaray Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk, Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olarak atandı. 

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  • 04.06.2022 11:47
  • Güncelleme: 04.06.2022 11:47
Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü değişti

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara yeni atamalar belli oldu. Daha önce vekaleten Cüneyd Özdemir’in yürüttüğü Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevine Aksaray Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk getirildi. 

İSRAFİL AKTÜRK KİMDİR? 

1960 yılında Aksaray’da doğan İsrafil Aktürk ilkokul ve ortaokulu Aksaray’da okudu. Nevşehir İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra bir yıl Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde görev yapan Aktürk, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 
1985-1996 yılları arasında Kars-Göle Köprülü Ortaokulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Niğde Merkez Sofular Ortaokulu Müdürlüğü, Diyarbakır İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliği Aksaray Merkez Doğantarla Ortaokulu Müdürlüğü, Aksaray Merkez Hamit Acar ortaokulu Müdürlüğü görevleri yapan Aktürk, 1997 yılında Aksaray Belediyesine Belediye Başkan Yardımcısı görevine atandı. 1999 yılına kadar Belediye Başkan Yardımcılığı görevi yapan Aktürk, 2000 yılında Aksaray Belediyesinde İşletme Müdürlüğü kadrosuna atandı ve Hal Müdürlüğüne memur olarak görevlendirildi.
2006-2015 yılları arasında Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Aktürk, 31 Temmuz 2015 tarihinde Aksaray Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne atanmıştır. Aksaray’da ve görev yaptığı illerde birçok STK'larda yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Aktürk, Aksaray’da ise Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Aksarayspor Futbol kulübünde 4 sene yöneticilik yapan Aktürk, orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir. İsrafil Aktürk evli ve 3 çocuk babasıdır.

1ha

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