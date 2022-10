Milletvekili Ataş:''Bugün Ülkenin her yerinden yolsuzluk fışkırmaktadır!''

Bugün ülkenin her yerinden yolsuzluk fışkırmaktadır” ifadelerini kullandı. Diğer yandan Meclis’te, iktidara hodri meydan çağrısı da yapan Milletvekili Dursun Ataş, “Gelin önergemize destek verin yaşanan bu yolsuzlukları araştırıp faillerini gün yüzüne çıkarıp hesap soralım ki yolsuzluklar önlensin” dedi. Ancak Milletvekili Dursun Ataş ve beraberindeki Milletvekillerinin yolsuzluk iddialarının Meclis tarafından araştırılması için verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve partili 19 milletvekili ile birlikte son dönemde ortaya atılan yolsuzluk iddialarının araştırılarak yolsuzlukla mücadele için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (TBMM) araştırma önergesi sundu.

BUGÜN TÜRKİYE’DE RÜŞVET VAR, YOLSUZLUK VAR, YOKSULLUK VAR, YASAKLAR VAR!

Önergeyle ilgili Meclis’te parti grubu adına söz alan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yaşanan sıkıntıları anlattı. “Bugün Türkiye’de rüşvet var, evet, yolsuzluk var, evet, yoksulluk var; evet, yasaklar var” diyen Milletvekili Dursun Ataş, ülkeyi bu duruma AKP’nin getirdiğini söyledi.

ÜLKENİN HER YERİNDEN YOLSUZLUK FIŞKIRMAKTADIR!

Milletvekili Ataş’ın, Meclis’teki “Et kokarsa tuzlarsınız, ya tuz kokarsa ne yaparsınız? Maalesef AKP iktidarında tuz kokmuştur. Bugün ülkenin her yerinden yolsuzluk fışkırmaktadır” sözleri de dikkat çekti.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, konuşmasında şunları söyledi: AKP bundan yirmi yıl önce 3Y’nin yani yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların olmayacağı bir Türkiye vaadiyle iktidara gelmiştir. Bugün, yirmi koca yıl geride kaldı. Yirmi yıldır devleti tek başına yöneten Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan, milletle alay eder gibi “Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah’ın izniyle olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz, bunu biz yaparız, şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz.” dedi. Evet, Sayın Erdoğan tam yirmi yıl sonra başaramadığını itiraf etmekte, Türkiye’de yolsuzluk var, yoksulluk var, yasaklar var demektedir. Bu, bir vaat değil, başarısızlığın açıkça itirafıdır. Evet, bugün Türkiye’de rüşvet var; evet, yolsuzluk var; evet, yoksulluk var; evet, yasaklar var. Yirmi yılın sonunda Türkiye’yi bu hâle getirenler bugün çıkıp “Yolsuzlukların önüne geçecek hazırlığı yapmaktayız.” diyor, günaydın. Tüm bunlar yaşanırken Türkiye'nin yönetiminde yirmi yıldır siz vardınız. Türkiye, tarihinde eşi görülmemiş rüşvet de yoksulluk da yolsuzluk da bizzat sizin eserinizdir. Et kokarsa tuzlarsınız, ya tuz kokarsa ne yaparsınız? Maalesef AKP iktidarında tuz kokmuştur. Bugün ülkenin her yerinden yolsuzluk fışkırmaktadır.

İHALE KANUNUNDA YANDAŞLARI İÇİN 192 DEFA DEĞİŞİKLİK YAPTILAR

İhale kanununda AKP döneminde 192 defa değişiklik yapıldığını da hatırlatan Milletvekili Dursun Ataş, “Eşinin şirketi üzerinden kendi bakanlığına dezenfektan satan eski bakanlar, her ihaleden komisyon alan yüzde 10’lukçu rüşvetçiler yandaşları için ihale kanunlarında tam 192 kere değişiklik yapanlar, devlete çöreklenen 5’li çeteler, yandaşa döviz endeksli garanti ödemeli projeler, devlet bankalarından usulsüz verilen ve geri ödenmeyen krediler, yandaşlara pazarlık usulüyle verilen türlü ihaleler, kayyumlara devredilip içi boşaltılan şirketler, AKP’nin yandaş vakıfları üzerinden yapılan büyük yolsuzluklar, borsada usulsüzlükle milyonlarca dolarlık servet edinenler, SPK üzerinden şirketleri haraca bağlayan vekiller, tek kalemde yandaş holdinglerin 500 milyon lira vergi borcunu silenler, görevi çiftçiyi desteklemek olan Ziraat Bankasından kredi alıp tek kuruş ödemeden medya imparatorluğu satın alanlar, “dinozor park” için Ankara halkının cebinden çıkan 750 milyon dolar, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yapıldığı iddia edilen ve hazırlanan dosyalara İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan 13,2 milyar liralık yolsuzluk; 5-10 maaş alan danışmanlar, saray bürokratları; ayakkabı kutularından ortalığa savrulan paralar, siyasilere rüşvet verildiğini itiraf eden sözde hayırsever iş adamları, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan iş adamının özel jetini kullanan bakanlar, İçişleri Bakanının ifadesiyle suç örgütünden maaş alan siyasiler, Sayıştay raporlarına yansıdığı hâlde tek bir işlem yapılmayan yolsuzluklar… Zamansızlıktan sayamadığım daha yüzlerce yolsuzluk iddiası var. Bunlar hakkında verilen onlarca araştırma önergesine rağmen bu iddiaların hiçbiri araştırılmamış, tek bir kişi için bile adli işlem yapılmamıştır. Şimdi, yolsuzluğa karşı harekete geçtiğini söyleyenlere tekrar soruyorum: Tüm bunlar yaşanırken iktidarda kim vardı? Yirmi yıldır elinizi tutan mı vardı?” şeklinde konuştu.

HODRİ MEYDAN ÇAĞRISI DA YAPAN ATAŞ: TÜRKİYE, CUMHURİYET TARİHİNDE HİÇ BU DÖNEM KADAR YAYGIN, YOĞUN VE İSTİKRARLI BİR YOLSUZLUK SÜRECİNE TANIK OLMAMIŞTIR

“Türkiye, cumhuriyet tarihinde hiç bu dönem kadar yaygın, yoğun ve istikrarlı bir yolsuzluk sürecine tanık olmamıştır” diyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Dünyanın hiçbir yerinde yolsuzluk yapanlar ülkemizdeki kadar korunmamış, savcıların bu kadar suspus olduğu bir dönem hiç yaşanmamıştır. Türkiye’de son yirmi yılda yaşanan yolsuzluklar, uluslararası raporlara bile yansımıştır. Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2021 yılında yayınlanan raporda Türkiye 180 ülke arasında 96’ncı sırada yer almış, 2013’ten bugüne tam 43 basamak gerilemiştir. Görüldüğü üzere, her yerden yolsuzluk ve rüşvet fışkırmakta, yandaşlar zenginliklerine zenginlik katarken vatandaşsa yoksulluğun pençesinde çırpınmaktadır. Bu yolsuzlukların failleri siyasi ve hukuki olarak hesap vermek zorundadır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in de dediği gibi eğer zerre samimiyetiniz varsa biz sonuna kadar varız. Buyurun, hodri meydan, önergemize destek verin yaşanan bu yolsuzlukları araştırıp faillerini gün yüzüne çıkarıp hesap soralım ki yolsuzluklar önlensin” şeklinde konuştu.

"YOLSUZLUKLAR ARAŞTIRILSIN" ÖNERGESİNE AKP VE ORTAĞI MHP'DEN RET!

Ancak, Meclis’te İYİ Parti’nin yolsuzlukların araştırılmasına yönelik önergesi AKP ve MHP Milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.