İhlas Vakfı yurdunun temeli atıldı

Kayseri'de 144 öğrenci kapasiteli İhlas Vakfı Yurdu'nun temeli dualarla atıldı. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, çok mutlu olduklarını söyleyerek, 'Bu yurtta devletine ve milletine bağlı gençler yetiştirmek için uğraşacağız' dedi.

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  • 26.10.2022 13:50
  • Güncelleme: 26.10.2022 14:04
İhlas Vakfı yurdunun temeli atıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 144 öğrenci kapasiteli İhlas Vakfı Yurdu’nun temeli dualarla atıldı. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Bu yurtta devletine ve milletine bağlı gençler yetiştirmek için uğraşacağız” dedi.

İhlas Vakfı tarafından Kayseri’de yaptırılacak olan 144 öğrenci kapasiteli yurdun temeli atıldı. Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’ndeki yurdun temel atma törenine, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edilirken, kurban da kesildi. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Çünkü, Kayseri gibi büyük bir şehrimizde İhlas Vakfı’nın yurdunun temelini atıyoruz. Burada gönüllülerimiz ve vatandaşlarımızla beraber 144 öğrenci kapasiteli yurdumuz olacak. Düğün salonu, mescidi ve yemekhanesi olacak. İnşallah çok güzel bir yurt olacak. Bu şekilde Kayseri’mize, ülkemize hizmet etmiş olacağız. Bütün vatandaşlarımızın ve hayırseverlerimizin yardımlarını, desteklerini ve dualarını bu hayırlı iş için bekliyoruz” dedi.

“Bu yurtta devletine ve milletine bağlı gençler yetiştirmek için uğraşacağız”

Aydın, “Kayseri’de bu yurdumuzu tamamlarsak, yeterli desteği bulabilirsek yurdumuzun açılışını yapacağız. Buradaki 144 öğrencimizi, annesi ve babasıyla barışık, annesine ve babasına muti, vatanına, devletine ve milletine bağlı gençler olarak yetiştirmek için uğraşacağız. Bizim hedefimiz bu olacak. Buraya her yardım eden insan, her bağış yapan insan kıyamet gününde Allah tarafından sevabı lütfedilecek. Çünkü burada çok hayırlı gençler yetişecek. Buranın mescidinde namazlar kılınacak, dualar edilecek. Burası bir sadakayı cariye olacak. Buraya yardım edenlerin ruhlarına ve kabrine bunların sevapları gelecektir” şeklinde konuştu.

Yurdun temeli, Aydın ve beraberindekilerin butona basmasıyla beraber atıldı.

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İHA

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