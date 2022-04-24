Milletvekili Ataş:'Bu tablo daha önce ülkemizde hiç yaşanmadı!'

Ataş, "AKP'nin yirmi yılının ardından ülkemizde bıraktığı miras, yolsuzluktur, yoksulluktur, yasaklardır, baskılardır, canavara dönüşen enflasyondur, yüzde 30'ları bulan işsizliktir, sayıları 8 milyonu geçen sığınmacılardır, devlete çöreklenmiş rant çeteleridir, gelir adaletsizliğidir, ucuz ekmek kuyruklarıdır" dedi.

AKP iktidarının en büyük vaadi 2023 yılında Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına sokmak olduğunu da hatırlatan Milletvekili Ataş, "Hayaller ilk 10, hayatlar ise 21'inci, gelecekte ise 23'üncü sıra. Rakamların söylediği gayet açık, bu partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başarısız olmuştur, AKP iktidarı başarısız olmuştur, saray başarısız olmuştur. Bu başarısızlıkların bedelini ise milletimize yüklemektedirler" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada, AKP iktidarının 20'nci yılını geride bırakmaya hazırlanırken ülkemize ise her alanda kabus yaşattığını söyledi.

AKP İKTİDARININ MİLLETE YAŞATTIKLARININ APAÇIK ORTADA

AKP iktidarının millete yaşattıklarının apaçık ortada olduğunu dile getiren Milletvekili Ataş, "Bunun muhasebesini yapacak olursak son yirmi yılın ardından Türkiye; ekonomisi, hukuku, dış politikası iflas etmiş, enflasyon üç haneli rakamlara ulaşmış, milyonlarca işsizin olduğu, yolsuzluğun, yoksulluğun normalleştiği, 20 milyon insanın sosyal yardımlarla yaşadığı, yasama, yürütme ve yargının tek adama bağlandığı, bölgesinde yalnızlaşan bir ülkeye dönüşmüştür" diye konuştu.

AKP'NİN YİRMİ YILININ ARDINDAN ÜLKEMİZDE BIRAKTIĞI MİRAS, YOLSUZLUKTUR, YOKSULLUKTUR, YASAKLARDIR, BASKILARDIR, CANAVARA DÖNÜŞEN ENFLASYONDUR, İŞSİZLİKTİR

"AKP'nin yirmi yılının ardından ülkemizde bıraktığı miras, yolsuzluktur, yoksulluktur, yasaklardır, baskılardır, canavara dönüşen enflasyondur, yüzde 30'ları bulan işsizliktir, sayıları 8 milyonu geçen sığınmacılardır, devlete çöreklenmiş rant çeteleridir, gelir adaletsizliğidir, ucuz ekmek kuyruklarıdır" diyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Yani, AKP yirmi yılda cumhuriyetle kazandığımız her şeyi talan etmiş, geriye ise uçurumun kenarında, iflas etmiş bir ülke bırakmıştır" dedi.

6 MİLYON AİLENİN YARDIMLARLA YAŞAMAYA ÇALIŞTIĞI BİR DÖNEM BUGÜNE KADAR HİÇ YAŞANMAMIŞTIR

Vatandaşın ilk seçimde bu yaşananların hesabını AKP'den soracağına dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: Türkiye pek çok badireler atlatmıştır, bunu da atlatacak. AKP'yi de sandıkta siyasi partiler mezarlığına gönderecektir, ancak bu tek adam rejiminin yarattığı tahribat cumhuriyet tarihinde görülmemiş boyuttadır. Bakınız, doksan sekiz yıllık cumhuriyet tarihimizde dolar cinsinden fert başına gelirin sekiz yıl üst üste düştüğü tek dönem bu dönemdir, o da 2014-2022 yılları arasına rastlamaktadır yani ucube partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başlayan ve hâlen devam eden tek adam dönemidir.

Yine dolar cinsinden millî gelirimizin üst üste dört yıl daraldığı sadece 2 dönem vardır. Birincisi, 1944, 1947 dönemleri yani İkinci Dünya Savaşı ve hemen ardından gelen dönemdir. İkincisi ise 2017 ile 2022 arasındaki dönem yani yine tek adam dönemidir. 6 milyon ailenin yardımlarla yaşamaya çalıştığı bir dönem ise bugüne kadar hiç yaşanmamıştır.

TEK ADAM REJİMİNİN FATURASININ MİLLET İÇİN ÇOK AĞIR OLMUŞTUR

Tek adam rejiminin faturasının millet için çok ağır olduğunu kaydeden Milletvekili Dursun Ataş, "Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923'ten 2002'ye kadar geçen dönemde yani AKP iş başı yapana kadar bu ülke 1929 Büyük Ekonomi Buhranını, İkinci Dünya Savaşı'nı, Sovyet tehdidini, Kore Savaşı'nı, 1970'lerdeki petrol krizini, Kıbrıs Barış Harekâtı ve ardından gelen ambargoları, 1961 ve1980 askeri darbelerini, 1994 ve 2001 krizlerini, 1999 Marmara depremlerini yaşadı. Cumhuriyet tarihinden bu yana tüm bu kriz ve bedellerin millî gelir cinsinden maliyeti 227 milyar dolar olmuştur. Peki, soruyorum: 2014'ten 2022'ye kadar yani bu ucube hükümet sistemiyle gelen tek adam rejimi döneminde millî gelir kaybımız ne kadar olmuştur? Hemen cevap vereyim: Yaklaşık 250 milyar dolar yani bu ucube hükümet sisteminin ülkemize maliyeti cumhuriyet tarihinden bu yana yaşanan tüm krizlerin ülkemize maliyetinin üstüne çıkmıştır" şeklinde konuştu.

RAKAMLARIN SÖYLEDİĞİ GAYET AÇIK, BU PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ BAŞARISIZ OLMUŞTUR, AKP İKTİDARI BAŞARISIZ OLMUŞTUR, SARAY BAŞARISIZ OLMUŞTUR

Uluslararası Para Fonunun Dünya Ekonomik Görünüm Raporuna da konuşmasında dikkat çeken Milletvekili Dursun Ataş, "2020 yılında dünyanın 19'uncu büyük ekonomisi olan Türkiye, 2021 yılında 806,8 milyar dolarlık millî geliriyle 21'inci sıraya gerilemiştir. Uluslararası Para Fonunun 2022 yılında Türkiye'nin 692,4 milyar dolarlık millî gelirle dünyada 23'üncü sıraya gerileyeceğini tahmin etmektedir. Dünyanın en büyük ekonomileri listesinde Türkiye 2000 yılında 17'nci sırada yer alıyorken bugün 21'inci sıraya gerilemiş, yarın 23'üncü sıraya gerileyecektir. Oysa AKP iktidarının en büyük vaadi 2023 yılında Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına sokmaktı yani hayaller ilk 10, hayatlar ise 21'inci, gelecekte ise 23'üncü sıra. Rakamların söylediği gayet açık, bu partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başarısız olmuştur, AKP iktidarı başarısız olmuştur, saray başarısız olmuştur. Bu başarısızlıkların bedelini ise milletimize yüklemektedirler" dedi.