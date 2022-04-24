Kocasinan’dan teravih sonrası lokma ikramı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbbayrakdar, Ramazan ayı vesilesiyle Erkilet’te teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara lokma ve çay ikramı yapıldı.

Vatandaşlar ise ikramdan memnun olduklarını ve Başkan Çolakbayrakdar ile bir araya gelmiş olmalarının sevinci içerisinde olduğunu belirtti. Teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, istek ve şikayetleri dinledi. Çolakbayrakdar, bu tür programların devamının geleceğini ve vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.