Milletvekili Ataş:'AKP geldiği günleri bile aratır hale gelmiştir'

"AKP'nin yapacağı en hayırlı iş bir an önce milletimizin önüne sandığı getirmektir" diyen Milletvekili Dursun Ataş, "AKP iktidarı başarısız olmuş, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ilk döneminde iflas etmiştir. Ülke her alanda geriye gitmiş, AKP geldiği günleri bile aratır hâle gelmiştir" diye konuştu.

Milletvekili Ataş, ucube Başkanlık sistemiyle tüm ülkenin kaderinin bir kişinin imzasına bağlandığını da vurgulayarak, "Bu sistemde 600 üyeli Meclis etkisiz hâle gelirken bir kişi sürekli güç kazanmıştır. Bu durumun doğal sonucu olarak ülke kriz üstüne kriz yaşamış, spordan ekonomiye, eğitimden sağlığa, dış politikadan millî güvenliğe her konuda başarısızlıklar yaşanmıştır" şeklinde konuştu. Diğer yandan Ataş, Meclis'te EYT'den 3600 ek göstergeye, emekli ikramiyesinden kadınlara emeklilik işçi, çiftçi, KYK borçlarının silinmesine kadar vatandaşın birçok sorununun araştırılıp çözülmesi amacıyla verilen 99 Meclis araştırması önergesinin de AKP ve MHP milletvekillerince reddedildiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi üzerine söz aldı. Kanun tekliyle eskiden özerk olan kurumların bu özerkliğine son veren düzenlemeleri hatalı bulduklarını kaydeden Ataş, "Biz İYİ Parti olarak, kurumların mevcut özerkliklerinin korunarak güçlendirilmesini tavsiye ettikçe tek adam rejimi asırlık kurumlarımızı yıpratarak kendine bağlama gayretindedir" diye konuştu.

AKP UCUBE BAŞKANLIK SİSTEMİYLE TÜM KURUMLARIN TEK ADAMA BAĞLANMASI ALIŞKANLIĞI DEVAM ETTİRİYOR

Milletvekili Dursun Ataş, "Görüşülen Kanun Teklifi'nde, sporun ve sporcuların desteklenmesi amacını taşıyan maddeleri olumlu bulmakla birlikte, eskiden özerk olan kurumların bu özerkliğine son veren düzenlemeleri ise hatalı bulmaktayız. Yani AKP iktidarında ve özellikle de ucube başkanlık sistemiyle birlikte tüm kurumların tek adama bağlanması alışkanlığı devam ettirilmektedir. Biz İYİ Parti olarak, kurumların mevcut özerkliklerinin korunarak güçlendirilmesini tavsiye ettikçe tek adam rejimi asırlık kurumlarımızı yıpratarak kendine bağlama gayretindedir. Bu yüzden, olağanüstü hâl ortamında aceleyle getirilen bu ucube partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir an önce değiştirilerek güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi, devletimizin bekası ve milletimizin refahı açısından hayati önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

TÜM SPOR BRANŞLARINDA AVRUPA'NIN ÇOK GERİSİNDE BULUNUYORUZ

Türk sporunun bugün geldiği noktanın üzücü olduğunu vurgulayan Milletvekili Dursun Ataş, "Futbol başta olmak üzere hemen hemen tüm spor branşlarında Avrupa'nın çok gerisinde bulunuyoruz. Uluslararası müsabakaların çoğuna katılamıyor, katıldıklarımızda da başarılı olamıyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİN İLK ŞARTI AKP İKTİDARININ İLK SEÇİMDE DEĞİŞMESİDİR. ÇÜNKÜ BU İKTİDARIN SORUN ÇÖZME YETENEK VE KABİLİYETİ BULUNMAMAKTADIR

Gelinen noktada kulüplerin hemen hepsinin borç batağında olduğuna dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Özellikle AKP iktidarının ülkemizi sürüklediği ekonomik felaket yüzünden, kulüplerimiz çok zor zamanlar yaşamakta, rakiplerinin ekonomik anlamda gerisinde kalmaktadır. Kulüplerin gelirleri Türk lirasıyken, giderlerinin büyük kısmı dövizdir. Ülkemizdeki ekonomik istikrarsızlığın, kendini ekonomist olarak tanıtan Sayın Cumhurbaşkanının, sürekli değişen Hazine ve Maliye Bakanlarının, birbiri üstüne açıklanıp hepsi başarısız olan ekonomi modellerinin, kısaca AKP'nin ekonomideki başarısızlığının doğal sonucu olan dövizdeki fahiş artış yüzünden kulüplerimizin giderleri gelirlerinin çok üstüne çıkmıştır. Bu yüzden, bu kanun teklifi sorunları çözmeye yetmeyecektir. Türkiye'deki tüm sorunların çözülmesinin ilk şartı AKP iktidarının ilk seçimde değişmesidir. Çünkü bu iktidarın sorun çözme yetenek ve kabiliyeti bulunmamaktadır. Milletimize verebileceği bir şeyi kalmayan AKP'nin yapacağı en hayırlı iş ise bir an önce milletimizin önüne sandığı getirmektir" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN BİRÇOK SORUNUNUN ARAŞTIRILIP ÇÖZÜLMESİ AMACIYLA VERİLEN 99 MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİ CUMHUR İTTİFAKI MİLLETVEKİLLERİNCE REDDEDİLMİŞTİR

"AKP iktidarının milletimize vereceği bir şey kalmadığı gibi, Türk milletinin iradesinin tecelligâhı olan Gazi Meclisi de çalıştırmamaktadır" diyen Milletvekili Dursun Ataş, "Baktığımızda, sadece bu yılbaşından beri tarımdan sağlığa, hayat pahalılığından sağlıkçıların sorunlarına, dövizden akaryakıt fiyatlarına, kısaca vatandaşın birçok sorununun araştırılıp çözülmesi amacıyla verilen 99 Meclis araştırması önergesi Cumhur İttifakı milletvekillerince reddedilmiştir" dedi.

TÜM ÜLKENİN KADERİNİ TEK KİŞİNİN İMZASINA BAĞLAYAN BU SİSTEMDE 600 ÜYELİ MECLİS ETKİSİZ HÂLE GELİRKEN 1 KİŞİ SÜREKLİ GÜÇ KAZANMIŞTIR

Milletvekili Dursun Ataş, şu ifadeleri kullandı: Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27'nci Döneminde, EYT'lilerin durumu, 3600 ek gösterge verilmesi, emekli ikramiyesi ve kadınlara emeklilik, SGK, işçi ve çiftçi, KYK borçlarının silinmesi gibi milletimizin sorunlarını çözme adına verilen yaklaşık 2 bin yasa teklifi de yine ya gündeme alınmamış ya da reddedilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinden beri muhalefetin verdiği tek bir kanun teklifi bile yasalaşmamıştır. Buna karşın, Sayın Cumhurbaşkanı 9 Temmuz 2018'den bu yana tam 5.420 karara imza atmıştır yani tüm ülkenin kaderini tek kişinin imzasına bağlayan bu sistemde 600 üyeli Meclis etkisiz hâle gelirken 1 kişi sürekli güç kazanmıştır. Bu durumun doğal sonucu olarak ülke kriz üstüne kriz yaşamış, spordan ekonomiye, eğitimden sağlığa, dış politikadan millî güvenliğe her konuda başarısızlıklar yaşanmıştır.

ÜLKE HER ALANDA GERİYE GİTMİŞ, AKP GELDİĞİ GÜNLERİ BİLE ARATIR HÂLE GELMİŞTİR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelinen süreç itibariyle iflas ettiğini söyleyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Sonuç olarak, AKP iktidarı başarısız olmuş, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ilk döneminde iflas etmiştir. Ülke her alanda geriye gitmiş, AKP geldiği günleri bile aratır hâle gelmiştir, ancak ilk seçimde Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde kurulacak İYİ Parti iktidarında vatandaşın sorunları çözülecek, ülkemiz hak ettiği seviyeye yükselecektir" dedi.