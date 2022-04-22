Milletvekili Arık:'Yapı kooperatiflerinde mağduriyet devam ediyor'

İktidar partisi mensuplarının söz verdiklerini ancak bu konuda hiçbir adım atmadıklarını belirten Arık, “Bu sorun, telafisi olmayan ve büyük dramların yaşanacağı bir sürece doğru gidiyor, boş vaatlerle insanları oyalamayı bırakın, bir an önce gerekli adımları atın; siz gerekli düzenlemeyi yapın, biz destek vermeye hazırız. Yok "Biz yapamıyoruz." diyorsanız biz yapalım, siz destek verin, yeter ki vatandaşlarımızın sorununu çözülsün” diye konuştu.

Yapı kooperatiflerinde mağdurlarıyla TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ve hazırladığı araştırma önergesi ile yaşanan mağduriyeti Türkiye gündemine taşıyan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, sorunun katlanarak büyüdüğünü ifade etti. Konuyu bir kez daha TBMM gündemine taşıyan Arık, “Yapı kooperatiflerinde yaşanan mağduriyetlerin araştırılması için verdiğimiz önergeyi reddeden AK Partililer konuyu bildiklerini ve gerekli düzenlemeleri yapacaklarını dile getirmişti ancak aradan beş ay geçti, hiçbir adım atılmadı, sorun da katlanarak büyüyor. Sorun yaşayan kooperatif sayısı 20'ye, mağdur olan vatandaşımızın sayısı ise 30 bine yükseldi; sayı artmaya da devam ediyor. Buradan bir kez daha iktidarı uyarıyorum: Bu sorun, telafisi olmayan ve büyük dramların yaşanacağı bir sürece doğru gidiyor, boş vaatlerle insanları oyalamayı bırakın, bir an önce gerekli adımları atın; siz gerekli düzenlemeyi yapın, biz destek vermeye hazırız. Yok ‘Biz yapamıyoruz.’ diyorsanız biz yapalım, siz destek verin, yeter ki vatandaşlarımızın sorununu çözülsün.”