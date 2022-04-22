Milletvekili Arık:'Yapı kooperatiflerinde mağduriyet devam ediyor'

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, yapı kooperatifi üyelerinin mağduriyetini bir kez daha TBMM'de gündeme getirdi.

PAYLAŞ
  • 22.04.2022 11:21
  • Güncelleme: 22.04.2022 11:21
Milletvekili Arık:'Yapı kooperatiflerinde mağduriyet devam ediyor'

İktidar partisi mensuplarının söz verdiklerini ancak bu konuda hiçbir adım atmadıklarını belirten Arık, “Bu sorun, telafisi olmayan ve büyük dramların yaşanacağı bir sürece doğru gidiyor, boş vaatlerle insanları oyalamayı bırakın, bir an önce gerekli adımları atın; siz gerekli düzenlemeyi yapın, biz destek vermeye hazırız. Yok "Biz yapamıyoruz." diyorsanız biz yapalım, siz destek verin, yeter ki vatandaşlarımızın sorununu çözülsün” diye konuştu. 
Yapı kooperatiflerinde mağdurlarıyla TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ve hazırladığı araştırma önergesi ile yaşanan mağduriyeti Türkiye gündemine taşıyan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, sorunun katlanarak büyüdüğünü ifade etti. Konuyu bir kez daha TBMM gündemine taşıyan Arık, “Yapı kooperatiflerinde yaşanan mağduriyetlerin araştırılması için verdiğimiz önergeyi reddeden AK Partililer konuyu bildiklerini ve gerekli düzenlemeleri yapacaklarını dile getirmişti ancak aradan beş ay geçti, hiçbir adım atılmadı, sorun da katlanarak büyüyor. Sorun yaşayan kooperatif sayısı 20'ye, mağdur olan vatandaşımızın sayısı ise 30 bine yükseldi; sayı artmaya da devam ediyor. Buradan bir kez daha iktidarı uyarıyorum: Bu sorun, telafisi olmayan ve büyük dramların yaşanacağı bir sürece doğru gidiyor, boş vaatlerle insanları oyalamayı bırakın, bir an önce gerekli adımları atın; siz gerekli düzenlemeyi yapın, biz destek vermeye hazırız. Yok ‘Biz yapamıyoruz.’ diyorsanız biz yapalım, siz destek verin, yeter ki vatandaşlarımızın sorununu çözülsün.”

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milletvekili Arık:'Yapı kooperatiflerinde mağduriyet devam ediyor'

Milletvekili Arık:'Yapı kooperatiflerinde mağduriyet devam ediyor'

Kayseri'de öğretmenlerden '23 Nisan' için kısa film

Kayseri'de öğretmenlerden '23 Nisan' için kısa film

Anneannesini boğduğu iddiasıyla gözaltına alındı

Anneannesini boğduğu iddiasıyla gözaltına alındı

Kayseri'de Kudüs'e destek için araç konvoyu düzenlendi

Kayseri'de Kudüs'e destek için araç konvoyu düzenlendi

Sarızlılar, çöp transfer merkezi ve spor tesisi istiyor

Sarızlılar, çöp transfer merkezi ve spor tesisi istiyor

Antalyaspor - Kayserispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Antalyaspor - Kayserispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

6
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Minikler, büyükşehir kütüphanelerinde doyasıya eğlendi

Minikler, büyükşehir kütüphanelerinde doyasıya eğlendi

Kocasinan, 120 ülkeden 120 öğrenciyi misafir etti

Kocasinan, 120 ülkeden 120 öğrenciyi misafir etti

DAHA FAZLA
Kocasinan'da 23 Nisan dolu dolu geçecek

Kocasinan'da 23 Nisan dolu dolu geçecek

Lavanta Bahçesi'ne 20 bin fidan

Lavanta Bahçesi'ne 20 bin fidan

Talas'ta 23 Nisan coşkusuna sayılı saatler kaldı

Talas'ta 23 Nisan coşkusuna sayılı saatler kaldı

Milletvekili Ataş:'AKP geldiği günleri bile aratır hale gelmiştir'

Milletvekili Ataş:'AKP geldiği günleri bile aratır hale gelmiştir'

Başkan Büyükkılıç, Hizmet İçi Eğitim Programına katıldı

Başkan Büyükkılıç, Hizmet İçi Eğitim Programına katıldı