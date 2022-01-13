Milletvekili Ataş, 46 kez yapılan akaryakıt zammına ve pahalılığa dikkat çekti

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 'Akaryakıt, elektrik ve sulamaya gelen zamlar üretim maliyetlerini yükseltiyor. Akaryakıta geçen sene tam 46 kez zam yapılmış, motorinin fiyatı bir yılda 2 kat, gübrenin fiyatı ise 5 kat artmış. Zamlar çiftçiyi ezip geçiyor, zarar eden çiftçi taban gübresi dahi atamadı. Böyle giderse sofralarımız yemeksiz, toprağımız çiftçisiz kalacak' dedi ve AKP iktidarını uyardı.

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  • 13.01.2022 15:46
  • Güncelleme: 13.01.2022 15:46
Milletvekili Ataş, 46 kez yapılan akaryakıt zammına ve pahalılığa dikkat çekti

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) vatandaşın sorunlarını gündeme taşımaya devam ediyor. Milletvekili Ataş, bu kez de çiftçilerin sıkıntılarına dikkat çekti. Zamların çiftçileri üretemez hale getirdiğini kaydeden Ataş, AKP iktidarına, çiftçi borçlarının yapılandırılması ve çiftçilere verilen desteklerin artırılması yönünde çağrı yaptı.

BÖYLE GİDERSE SOFRALARIMIZ YEMEKSİZ, TOPRAĞIMIZ ÇİFTÇİSİZ KALACAK

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis'te yaptığı konuşmada şunları söyledi: İktidar "yeni ekonomi modeli" diye algı yaratıyor, can çekişen çiftçi can suyu bekliyor. Çiftçiler üretim yapmaktan çok, borçlarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. Artan döviz kurları yüzünden gübre, ilaç, tohum fiyatları sürekli artıyor; akaryakıt, elektrik ve sulamaya gelen zamlar üretim maliyetlerini yükseltiyor. Akaryakıta geçen sene tam 46 kez zam yapılmış, motorinin fiyatı bir yılda 2 kat, gübrenin fiyatı ise 5 kat artmış. Gelen zamlar çiftçiyi ezip geçiyor, zarar eden çiftçi taban gübresi dahi atamadı. Böyle giderse sofralarımız yemeksiz, toprağımız çiftçisiz kalacak. İktidar bir an önce çiftçi borçlarını yapılandırmalı, çiftçilere verilen desteklerin arttırılması yönünde çalışmalar yapmalı, üretime küsen çiftçiyi tekrar tarlaya döndürecek yolları bulmalıdır. Yoksa ucuz ekmek kuyruklarına başka kuyruklar da eklenecek.

Kurumsal Haber

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