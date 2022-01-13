Arık'tan Vergi Denetim Başkanlığı'nın Konya'ya taşınmasına tepki

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında Kayseri’nin her alanda geri bırakıldığını ifade eden Arık, “AK Parti iktidarı döneminde Kayseri kamu yatırımlarından hak ettiği payı alamadığı gibi maalesef elindekilerden de oluyor. Kayseri’den neyin intikamını alıyorsunuz” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Vergi Denetim Başkanlığı'nın kapatılarak Konya'ya bağlanmasına tepki gösterdi. Kayseri’nin AK Parti iktidarı tarafından cezalandırıldığını ifade eden Arık, “AK Parti iktidarı döneminde Kayseri kamu yatırımlarından hak ettiği payı alamadığı gibi maalesef elindekilerden de oluyor. Kayseri’den neyin intikamını alıyorsunuz” dedi.

Kayseri’nin her alanda mağdur edildiğini ifade eden Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Milletvekili seçildiğim günden bu güne Kayserimizin hak edip alamadığı, söz verilip yapılmayan yatırımlarını gündeme taşıyıp durdum. İktidar partisi mensupları Kayseri’nin bu yatırımları alması, verilen sözlerin yerine getirilmesini sağlamak yerine sürekli olarak benim Kayseri’yi kötülediğimi söyleyip durdular. Defalarca söyledim, bir kez daha altını kalın çizgilerle çiziyorum: Ben Kayseri’yi kötülemiyorum, iktidar Kayseri’ye kötülük yapıyor. Kayseri kendi ölçeğindeki illerle kıyaslandığında hak ettiği yatırımları almadığı gibi maalesef elindekilerden de oluyor. Son olarak Kayseri Vergi Denetim Başkanlığı kapatılarak Konya’ya bağlandı. Biz bunu gündeme getirince Kayseri’ye kötülük mü yapmış oluyoruz? Kayseri’yi sevmek, Kayseri’yi korumak binlerce vergi mükellefi hemşehrimizin yüzlerce kilometre yol yapıp Konya’ya gitmesini görmezden gelmek midir? Kayseri’yi sevmek kuru kuruya olmaz. Kayseri’yi sevmek Kayseri’nin değerleri bir bir elinden alınırken tepki gösteriyormuş gibi yapmakla da olmaz. Kayseri AK Parti iktidarına verdiği desteğin karşılığını kamu yatırımlarında 81 il içerisinde 77’inci olarak aldı. Ama kıymetli hemşehrilerim hiç meraklanmasın. Geliyor gelmekte olan… Halkın iktidarında Kayseri’den alınanlar bir bir Kayseri’ye gelecek, Kayserimiz hak ettiği yatırımları eksiksiz olarak alacaktır.”

