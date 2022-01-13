Arık'tan Vergi Denetim Başkanlığı'nın Konya'ya taşınmasına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Vergi Denetim Başkanlığı'nın kapatılarak Konya'ya bağlanmasına tepki gösterdi.

PAYLAŞ
  • 13.01.2022 15:42
  • Güncelleme: 13.01.2022 15:42
Arık'tan Vergi Denetim Başkanlığı'nın Konya'ya taşınmasına tepki

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında Kayseri’nin her alanda geri bırakıldığını ifade eden Arık, “AK Parti iktidarı döneminde Kayseri kamu yatırımlarından hak ettiği payı alamadığı gibi maalesef elindekilerden de oluyor.  Kayseri’den neyin intikamını alıyorsunuz” dedi. 

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık,  Kayseri Vergi Denetim Başkanlığı'nın kapatılarak Konya'ya bağlanmasına tepki gösterdi. Kayseri’nin AK Parti iktidarı tarafından cezalandırıldığını ifade eden Arık, “AK Parti iktidarı döneminde Kayseri kamu yatırımlarından hak ettiği payı alamadığı gibi maalesef elindekilerden de oluyor.  Kayseri’den neyin intikamını alıyorsunuz” dedi.

Kayseri’nin her alanda mağdur edildiğini ifade eden Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Milletvekili seçildiğim günden bu güne Kayserimizin hak edip alamadığı, söz verilip yapılmayan yatırımlarını gündeme taşıyıp durdum. İktidar partisi mensupları Kayseri’nin bu yatırımları alması, verilen sözlerin yerine getirilmesini sağlamak yerine sürekli olarak benim Kayseri’yi kötülediğimi söyleyip durdular. Defalarca söyledim, bir kez daha altını kalın çizgilerle çiziyorum: Ben Kayseri’yi kötülemiyorum, iktidar Kayseri’ye kötülük yapıyor. Kayseri kendi ölçeğindeki illerle kıyaslandığında hak ettiği yatırımları almadığı gibi maalesef elindekilerden de oluyor. Son olarak Kayseri Vergi Denetim Başkanlığı kapatılarak Konya’ya bağlandı. Biz bunu gündeme getirince Kayseri’ye kötülük mü yapmış oluyoruz? Kayseri’yi sevmek, Kayseri’yi korumak binlerce vergi mükellefi hemşehrimizin yüzlerce kilometre yol yapıp Konya’ya gitmesini görmezden gelmek midir? Kayseri’yi sevmek kuru kuruya olmaz. Kayseri’yi sevmek Kayseri’nin değerleri bir bir elinden alınırken tepki gösteriyormuş gibi yapmakla da olmaz. Kayseri AK Parti iktidarına verdiği desteğin karşılığını kamu yatırımlarında 81 il içerisinde 77’inci olarak aldı. Ama kıymetli hemşehrilerim hiç meraklanmasın. Geliyor gelmekte olan… Halkın iktidarında Kayseri’den alınanlar bir bir Kayseri’ye gelecek, Kayserimiz hak ettiği yatırımları eksiksiz olarak alacaktır.”
 

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Üniversite öğrencilerinden Büyükkılıç'a 'Çamaşırhane' teşekkürü

Üniversite öğrencilerinden Büyükkılıç'a 'Çamaşırhane' teşekkürü

3 Kuşak Gürpınar ailesinin 'Resim Sergisi' Talas'ta

3 Kuşak Gürpınar ailesinin 'Resim Sergisi' Talas'ta

Rektör Karamustafa: 'Ahiliğin merkezi Kırşehir değil Kayseri'dir'

Rektör Karamustafa: 'Ahiliğin merkezi Kırşehir değil Kayseri'dir'

Kayserispor'da istifa eden yöneticilerin yerine gelen isimler belli oldu

Kayserispor’da istifa eden yöneticilerin yerine gelen isimler belli oldu

Kaski'den Develi'ye 7 milyon TL'lik yatırım

Kaski'den Develi'ye 7 milyon TL'lik yatırım

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

4
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri Üniversitesi, kabına sığmıyor

Kayseri Üniversitesi, kabına sığmıyor

CHP Milletvekili Arık: 'İşciler haklarını istiyor'

CHP Milletvekili Arık: 'İşciler haklarını istiyor'

DAHA FAZLA
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

Milletvekili Ataş, 46 kez yapılan akaryakıt zammına ve pahalılığa dikkat çekti

Milletvekili Ataş, 46 kez yapılan akaryakıt zammına ve pahalılığa dikkat çekti

'Enerji verimliliği sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazıdır'

'Enerji verimliliği sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazıdır'

Kayseri Şeker pancar avans fiyatını güncelledi

Kayseri Şeker pancar avans fiyatını güncelledi

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri'nde 300 öğrenciyle bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri'nde 300 öğrenciyle bir araya geldi