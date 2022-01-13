'Enerji verimliliği sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazıdır'

2022 Yılı Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından 'Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Verimliliği' programı düzenlendi.

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  • 13.01.2022 15:38
  • Güncelleme: 13.01.2022 15:38
'Enerji verimliliği sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazıdır'

Videokonferans yöntemiyle yapılan programın açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, enerji konusunun ülkelerin stratejik gündemlerinin en öncelikli konularının başında geldiğini belirterek, “Enerji verimliliği sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazıdır” dedi.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de enerji verimliliği konusunda birçok yasal düzenleme yapılarak önemli adımlar atılmaya başlandığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Büyümek ve kalkınmak isteyen Türkiye, her geçen gün daha fazla enerjiye gereksinim duymaktadır. Enerji verimliliği, uzun vadede düşük karbon ekonomisine geçiş, pahalı ve sınırlı birer kaynak olan benzin ve doğal gaz ithalatına bağımlılığın azaltılması, sürdürülebilir ve güvenli bir enerji sisteminin oluşturulması, çevre maliyetlerinin azaltılması gibi birçok noktada Türkiye için bir zorunluluk oluşturmaktadır” diye konuştu.

Kayseri Sanayi Odası olarak enerji verimliliğine katkı sağlamak amacı ile birçok projeye imza attıklarının altını çizen Büyüksimitci şunları söyledi; “2020 yılında Kayseri Ticaret Odası ortaklığında, Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi işbirliğinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteğiyle Odamızda Verimlilik Koordinasyon Ofisi kurduk. Burada pilot uygulama ile mobilya, elektrikli ev aletleri, fabrikasyon metal ürünler ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren 50 firmamızın verimliliklerini artırmak üzere “Yalın İmalat Süreç Danışmanlığı” kurgulayarak hayata geçirdik. Yine geçen yıl “Yeşil Dönüşüm Ofisi” ve “Dijital Dönüşüm Ofisi”ni kurarak sanayicilerimizin hizmetine sunduk” 

Enerji verimliliği konusunda ülke olarak kaybedecek zamanımız olmadığına dikkat çeken Büyüksimitci, “Artık dönem, elimizdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanarak daha az enerji ve maliyetle daha fazla üretim yapma dönemidir. İşte tam da bunu sağlamanın, israfı önleyerek verimliliğe, “Sürdürülebilir Verimliliğe” ulaşabilmenin yegâne yolunun “Yalın Dönüşüm”, “Yeşil Dönüşüm” ve “Dijital Dönüşüm” den geçtiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. 

Kayso organizasyonu ile gerçekleştirilen Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Verimliliği Etkinliğine; MÜSİAD Maden ve Enerji Yönetimi Komitesi Başkan Yardımcısı  M. Altuğ Karataş, Horizon Danışmanlık Kurucu Ortağı Eser Erginoğlu, Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, Yataş A.Ş. Fabrika Müdürü Metin Özbek, Kayseri Şeker A.Ş. Ar-Ge Merkezi Müdürü Hülya Herdem, Kayseri Ulaşım A.Ş. Otobüs İşletme Müdürü Ömer Demirbilek, Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Çallı, İTÜ Öğretim Üyesi SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Yalın Enstitü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erol Yakut ve TEPAV Kurucu Direktörü Güven Sak konuşmacı olarak katıldı.
 

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