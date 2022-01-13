Teke ile sahibinin dostluğu şaşırtıyor

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan Adem Korkmaz ile 'Kocaoğlan' isimli halep tekenin arkadaşlığı görenlerin yüreğini ısıtıyor.

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  • 13.01.2022 15:25
  • Güncelleme: 13.01.2022 15:51
Teke ile sahibinin dostluğu şaşırtıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yaşayan Adem Korkmaz ile ’Kocaoğlan’ isimli halep tekenin arkadaşlığı görenlerin yüreğini ısıtıyor.

İlçeye bağlı Hacıpaşa Mahallesinde yaşayan Adem Korkmaz; her gün ilgilendiği keçinin kendisine sarılmasına izin veriyor. Korkmaz, 140 kiloya kadar çıkabilen halep cinsi tekeyi bademle besliyor ve bir dost gibi vakit geçiriyor. Keçi ile arkadaşlık kuran Korkmaz; Keçi tarafından sevildiğini hissetmek muhteşem bir his, bu duyguyu yaşamak insanı merhametli kılıyor" dedi.

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İHA

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