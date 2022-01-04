Mide ve bağırsak kanserlerinde tanı ve tedavi yöntemleri

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle, mide ve bağırsak kanserlerinde hastaya tanının endoskopi ve kolonoskopi ile konulduğunu söyledi.

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  • 04.01.2022 16:39
  • Güncelleme: 04.01.2022 16:39
Mide ve bağırsak kanserlerinde tanı ve tedavi yöntemleri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle, mide ve bağırsak kanserlerinde hastaya tanının endoskopi ve kolonoskopi ile konulduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle, toplumda en sık görülen kanser türü olan mide ve bağırsak Kanserlerinde tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Erken tanı ve tedavinin önemine değinen Opr. Kadir. Dicle, "Bunun yanında tanının belirlenmesinde de tomografi ve çeşitli tetkikler yapılmaktadır. Mide ve bağırsak kanserleri, erken teşhis edilmezse yayılabilen yavaş büyüyen bir kanserdir. Mide kanserinin erken evredeki belirtileri arasında, hazımsızlık veya midede yanma hissi, bulantı, yemekle bile ortaya çıkan şişkinlik hissi, karın veya mide bölgesinde ağrı, açıklanamayan kilo kaybı, yutma güçlüğü kansızlık (Anemi) bulunmaktadır. Kanserin yerleşim yerine göre, midenin son kısmına yerleşmiş ise ileri evre değilse, mideye yerleşmemişse midenin bir kısmını ya da midede kanserin büyüklüğüne göre midenin hepsine cerrahi yöntem uygulanmaktadır. Hasta cerrahi operasyon sonrası kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görerek tamamlanır" diye konuştu.

Bu belirtilere dikkat

Bağırsak kanserlerinde ise en sık görülen kanser türleri rektum ve kalın bağırsak kanseri olduğuna dikkat çeken Dicle, "En fazla kullanılan tanı yöntemi kolonoskopidir. Rektum ve kalın bağırsak kanserinde belirtileri arasında, ishal-kabızlık gibi değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin birkaç günden uzun sürmesi, bağırsakların tam boşalmadığı hissi, dışkıda kan görülmesi, karında şişkinlik, kramp tarzında ağrı veya gaz şikâyeti, ani kilo kaybı, güçsüzlük ve yorgunluk görülmektedir. Bu belirtileri yaşayanların mutlaka bir genel cerrahi uzmanına görünmesi hayati önem taşımaktadır. Rektum ve kalın bağırsak kanserinde kanserin yerleşim yerine göre cerrahi sınırlar temiz olacak şekilde cerrahisi yapılır. Hasta cerrahiden sonra, ilaç, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görerek tamamlanır" şeklinde konuştu.

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