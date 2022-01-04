Kayseri'ye 10 milyon TL'lik spor yatırımı

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, geçtiğimiz günlerde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin müjdesini verdiği, Spor Toto bütçesinden onayı verilen 10 milyon lirayı aşkın yatırımın imzalarının Ankara'da atıldığını söyledi.

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  • 04.01.2022 17:18
  • Güncelleme: 04.01.2022 17:32
Kayseri'ye 10 milyon TL'lik spor yatırımı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, geçtiğimiz günlerde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin müjdesini verdiği, Spor Toto bütçesinden onayı verilen 10 milyon lirayı aşkın yatırımın imzalarının Ankara’da atıldığını söyledi.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal ve Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel Ankara’da beklenen imzayı attı. Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, “Merkez Sümer Mahallesi’nde doğal çim yüzeyli futbol sahasının Sentetik Çim Yüzeyli sahaya dönüştürülmesi, aynı alandaki futbol sahaları için 2 adet 500 Seyirci kapasiteli çelik portatif tribün, aydınlatma, soyunma odaları ve Bireysel Antrenman salonu yapımı için protokol imzaları atılmış olup ilimize hayırlı uğurlu olsun. Bu projenin hayata geçirebilmesi sürecinde emeklerini esirgemeyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki , Kayseri Gençlik Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı, bizi Ankara’da yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Dr.Memduh Büyükkılıç ve emeği geçen herkese Kayseri Amatör Spor camiamız adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İHA

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