Belediye şiir atölyesi 2022 yılı kayıtlarını sürdürüyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Şiir Atölyesi' programı yeni yılda da kayıtlarını sürdürüyor.

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  • 04.01.2022 16:55
  • Güncelleme: 04.01.2022 16:55
Belediye şiir atölyesi 2022 yılı kayıtlarını sürdürüyor
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Şiir Atölyesi’ programı yeni yılda da kayıtlarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir’in her alanda gelişimi noktasında proje ve çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade ederek, kültür sanat alanında da birçok çalışmaya imza attıklarını ifade etti. Belediye Başkanı Ekicioğlu; belediyenin kültür, sanat, edebiyat alanında da birçok çalışmayı hayata geçirdiğini Şiir Atölyesiyle de edebiyat alanında Kırşehir’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti. Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi kurucusu Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu şair yazar Soner Demirbaş ise Kırşehir’in kültür edebiyat ortamının gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini aktardı. Demirbaş, Şiir Atölyesi programı ile Divan Şiiri, Halk Şiiri ve modern şiir örnekleriyle şiire dahil olan konuları inceleyerek günümüz modern şiir üzerine yoğunlaşmayı sürdüreceklerini söyledi.

Şiir Atölyesi’nde esin, imge, şiir dili, kelime, biçim, biçem, metafor, yüzey yapı-derin yapı konuları yanı sıra söz ve anlam sanatları; biçim ve içerik arasındaki diyalektiğin anlaşılması konusunda da pratik çalışma yürütülüyor.

İHA

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