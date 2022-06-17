MHP'li Korkmaz'dan Vali Çiçek'e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 25. Dönem Kayseri Milletvekili ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Süleyman Korkmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 17.06.2022 14:27
  • Güncelleme: 17.06.2022 15:08
MHP'li Korkmaz'dan Vali Çiçek'e ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 25. Dönem Kayseri Milletvekili ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Süleyman Korkmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti.

MHP 25. Dönem Kayseri Milletvekili ve MYK Üyesi İş İnsanı Süleyman Korkmaz, oğlu çilek üreticisi Batuhan Korkmaz ile göreve başlayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiçek, Kayseri’nin ticaret ve sanayi şehri olduğunu vurgulayarak, yapılacak olan çalışmalar hakkında Korkmaz ile sohbet etti.

Topraksız tarım ile üretilen çilekler Vali Çiçek’e ikram edildi

Süleyman Korkmaz da ziyarette, Kayseri’nin sanayi şehri olmasının yanı sıra bir tarım şehri de olduğunu vurguladı. Korkmaz ayrıca, oğulları Salih-Batuhan Korkmaz’ın 3 bin metrekarelik alandaki serada topraksız tarımla üretilen doğal çilekleri Vali Çiçek’e ikram etti.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan Çocuk Kulübü'nden dönem sonu etkinliği

Kocasinan Çocuk Kulübü'nden dönem sonu etkinliği

Hacılar'da Fatma Baktır Kuran Kursu Protokolü imzalandı

Hacılar'da Fatma Baktır Kuran Kursu Protokolü imzalandı

Talas'ta bu pazar 'maharetli eller' günü

Talas'ta bu pazar 'maharetli eller' günü

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün yetişkin eğiticileri Avrupa kursunu tamamladı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün yetişkin eğiticileri Avrupa kursunu tamamladı

Başkan Büyükkılıç'a 'akıllı ulaşım' brifingi

Başkan Büyükkılıç'a 'akıllı ulaşım' brifingi

Talas'ta mesleki eğitim kursları başlıyor

Talas'ta mesleki eğitim kursları başlıyor

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaz Kur'an kursları 27 Haziran'da başlıyor

Yaz Kur’an kursları 27 Haziran’da başlıyor

Kayseri'de 314 bin 161 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Kayseri'de 314 bin 161 öğrenci karne heyecanı yaşadı

DAHA FAZLA
Polisten kaçmak için evine kazdığı tünelde yakalandı

Polisten kaçmak için evine kazdığı tünelde yakalandı

MHP'li Korkmaz'dan Vali Çiçek'e ziyaret

MHP'li Korkmaz'dan Vali Çiçek'e ziyaret

Hacılar'da karne heyecanı

Hacılar'da karne heyecanı

Başkan Palancıoğlu, minik öğrencilere karne dağıttı

Başkan Palancıoğlu, minik öğrencilere karne dağıttı

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu