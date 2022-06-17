Hacılar'da karne heyecanı

2021-2022 Eğitim Öğretim yılının tamamlanmasının ardından Hacılar'da da karne heyecanı yaşandı. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 'İnşallah geleceğimiz olan öğrencilerimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayarak memlekete faydalı birey olurlar' dedi.

PAYLAŞ
  • 17.06.2022 14:12
  • Güncelleme: 17.06.2022 15:08
Hacılar'da karne heyecanı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2021-2022 Eğitim Öğretim yılının tamamlanmasının ardından Hacılar’da da karne heyecanı yaşandı. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, “İnşallah geleceğimiz olan öğrencilerimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayarak memlekete faydalı birey olurlar” dedi.

Saffet Arslan İlkokulu öğrencileri ile karne dağıtım töreninde bir araya gelen Başkan Özdoğan, karne alan öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Öğrencilere tek tek karnelerini dağıtan Başkan Özdoğan, yaz tatili boyunca kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Karne dağıtım töreninde konuşan Saffet Arslan İlkokulu Müdürü Kasım Buçaklar, “2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğitim öğretim dönemimiz içerisinde korona virüs nedeni ile çok ciddi sıkıntılar yaşadık ama kıymetli öğretmen, veli ve öğrencilerimizin sayesinde sıkıntılarımızı aştık” diyerek Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’da öğrencilerle birlikte bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özdoğan, “İnşallah öğrencilerimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayarak memlekete faydalı birer bireyler olurlar” dedi.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bisiklet il birinciliği müsabakasında takım halinde Kayseri 1.cisi olan Saffet Arslan İlkokulu öğrencilerine madalya ve başarı belgelerini takdim ederek bisiklet hediye edildi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan Çocuk Kulübü'nden dönem sonu etkinliği

Kocasinan Çocuk Kulübü'nden dönem sonu etkinliği

Hacılar'da Fatma Baktır Kuran Kursu Protokolü imzalandı

Hacılar'da Fatma Baktır Kuran Kursu Protokolü imzalandı

Talas'ta bu pazar 'maharetli eller' günü

Talas'ta bu pazar 'maharetli eller' günü

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün yetişkin eğiticileri Avrupa kursunu tamamladı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün yetişkin eğiticileri Avrupa kursunu tamamladı

Başkan Büyükkılıç'a 'akıllı ulaşım' brifingi

Başkan Büyükkılıç'a 'akıllı ulaşım' brifingi

Talas'ta mesleki eğitim kursları başlıyor

Talas'ta mesleki eğitim kursları başlıyor

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaz Kur'an kursları 27 Haziran'da başlıyor

Yaz Kur’an kursları 27 Haziran’da başlıyor

Kayseri'de 314 bin 161 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Kayseri'de 314 bin 161 öğrenci karne heyecanı yaşadı

DAHA FAZLA
Polisten kaçmak için evine kazdığı tünelde yakalandı

Polisten kaçmak için evine kazdığı tünelde yakalandı

MHP'li Korkmaz'dan Vali Çiçek'e ziyaret

MHP'li Korkmaz'dan Vali Çiçek'e ziyaret

Hacılar'da karne heyecanı

Hacılar'da karne heyecanı

Başkan Palancıoğlu, minik öğrencilere karne dağıttı

Başkan Palancıoğlu, minik öğrencilere karne dağıttı

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu