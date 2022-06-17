Kırşehir'in elektronik eşya hırsızı yakalandı

Kırşehir'de elektronik eşya hırsızlığı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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  • 17.06.2022 14:08
  • Güncelleme: 17.06.2022 14:08
Kırşehir'in elektronik eşya hırsızı yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de elektronik eşya hırsızlığı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte elektronik eşya satan mağazalara girerek eşya çalan K.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çaldığı eşyaları satan K.K.’yi takibe aldı. K.K., ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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