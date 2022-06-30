MHP’li Enes Ertuğrul Kalın, ‘Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanacak’

Kalın, “Milliyetçilik siyasal manada bir akım olarak bakıldığı zaman belki çok eski bir akım olarak görülmüyordur. Fakat bizim milletimizin genlerinde bu daima bir akım oldu” dedi.

RadyoRadar canlı yayınına katılan MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, trafik kazası geçiren MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerini iletti. 14 yaşından itibaren ülkü ocaklarında olduğunu belirterek, “Yine ülkü ocakları bünyesindeyken lisede öğrenim gördüğüm zamanlarda ulusal çapta yapılan Türkiye öğrenci Meclisi seçimlerinde ciddi bir başarı elde ederek il temsilcisi olmuştum. Özellikle üniversite hayatım boyunca, devam etti. Orada da ülkü ocakları genel merkezinde görevler aldık üniversitede birim başkanıydım. Sonrasında teşkilatlandırmada görev aldım. Daha sonrasında memur oldum ardından ise MHP İl Yönetiminde disiplin kurulunda görev üstlendim” dedi. Milliyetçiliğin siyaset akımı olarak uzun geçmişi olmadığını belirten Kalın, Türk milletinin genlerinde daima bu akımın olduğunu dile getirdi.

‘GENÇLERİ Z, Y KUŞAĞI OLARAK SINIRLANDIRMIYORUZ’

Gençlerin milli hasretlerini koruduklarını söyleyen MHP’li Kalın, “Gelişen teknolojinin etkisiyle beraber yeni neslin eski nesle göre çok daha farklı yaklaşımları bakış açılarının olduğunu görüyoruz. Bunu da şöyle açıklıyorum ben, milli hasretlerini koruduklarını düşünüyorum daha fazla destek vermek gerektiğini düşünüyorum. Ama aynı zamanda da anne babasına veya abi ablasına göre düşünmediği farklı düşündüklerini de doğal görmek gerektiğini düşünüyorum” sözlerini kullandı.

Kalın, gençlerin tablet ihtiyaçlarını gördüklerini ve bunun sonucunda bir internet sitesi kurarak çözüm odaklı olduklarını vurguladı. Kalın, “Öğrencilere tablet ihtiyacı oldu gördüğümüz kadarıyla, bizde internet sitesi kurduk. Olan olmayana versin amacıyla, talepleri ve bağışları da oradan kurduk. Ve bağış yapanları da etiketleyerek paylaştık ki görenlere bir vesile olsun istedik” dedi.

‘MELİKGAZİ’YE 2 BUÇUK YILDA FARK GETİRDİK’

Melikgazi ilçesine, 2 buçuk yılda fark getirdiklerini belirten Kalın, “Bir siyasetçi için önemli olan üç konu vardır. İlki görünür olmak, konuşulur olmak, ulaşılır olmak. Bu üçü bir siyasetçi için olmazsa olmaz olmalıdır. Biz Melikgazi olarak görünür olmak istiyoruz. Mahalle muhtarları, vatandaşlar, yeri geliyor cadde üzerindeki tüm esnafları gezerek bunu sağladık. Sonrasında tablet programı, engelliler programı ya da 9 aydır kesintisiz şekilde Camii Kebir’de her Cuma namazında çorba dağıtımı yaparak gösteriyoruz” dedi.

Kayseri’de turistik hayata geçirilmesi gereken çok yerin olduğunu belirten Kalın, “Kayseri dendiği zaman dışardan bakıldığında standart bir Anadolu şehri, ekonomik olarak biraz sıkıntıda olduğu sanılıyor. Ama baktığın zaman bizim Erciyes’imiz var orada çok ciddi bir yatırım var federasyonun desteklediği yatırımlar yapılıyor. Yine baktığın zaman konserler oluyor, etkinlikler oluyor. Şimdi Sultan Sazlığını sosyal medyada falan görsek ne güzel yer deriz ama bakıldığında görülmüyor” ifadelerini kullandı.

‘ERDOĞAN’IN SEÇİMİ KAZANACAĞINDAN ZERRE ŞÜPHEM YOK’

Mevcut 6 partili İttifakın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını düşündüğünü belirten Kalın, 6 partili ittifakın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak gibi duruyor ama bunu da açıklayamıyorlar. Sebebi ise altılı masayı paylaşamıyorlar. Bakanlıklarını kim alır diye düşünmekten fırsat bulamıyorlar. Ama samimiyetle söylüyorum zerre şüphem yok seçimi Recep Tayyip Erdoğan’nın kazanması konusunda. Recep Tayyip Erdoğan aday olacağını kendinden emin şekilde açıkladı. O aday Libya’daki durumu sonlandıracağım diyor, Suriye operasyonlarını durduracağım diyor. Kusura bakmayın, devletten eğitim almış sınavsız bir yere gelmiş ve devletin uçağına binip kendi milletine ateş etmiş bir ittifaka girmem” ifadelerini kullandı.