Başkan Cabbar: 'Bizden sonra gelecek kuşaklara bu bilgileri aktarmak adına önemli bir etkinlik yapıyoruz'

 Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi'ni geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.          

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  • 30.06.2022 18:42
  • Güncelleme: 30.06.2022 18:42
Başkan Cabbar: 'Bizden sonra gelecek kuşaklara bu bilgileri aktarmak adına önemli bir etkinlik yapıyoruz'

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi’de düzenlenen 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi’nde konuştu. Cabbar, “Develimiz bugün kültürel manada çok önemli bir etkinliğe imza atıyor. Develimiz, Türk kültürü ve Seyrani adına birçok akademisyen ve bilim adamları bilgilerini bizle paylaşacaklar. Bunu çok önemsiyoruz. Bizden sonra gelecek kuşaklara bu bilgileri aktarmak adına önemli bir etkinlik yapıyoruz. Biz bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz” diyerek konuştu.
                                                                                                                                                                                ‘AZERBAYCAN VE TÜRKİYE BİR MİLLET İKİ DEVLET’Tİ’

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü’nden Ali Şamil, program öncesinde hem Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri hem de Develi hakkındaki düşüncelerini anlattı. Şamil, “Bu programa daha önce de katılmıştım. Ancak Develi’ye ilk defa geliyorum. Burada aldığım ilk kitap Seyrani oldu. 100 yıl önce daha yakındık. Birbirimizi daha iyi anlıyorduk. Emperyalist güçlerin siyaseti neticesinde, 20. Yüzyılın başında Türkiye’de bize Azeri demeye başladılar. Bu da yanlış bir şeydi. Azerbaycan ve Türkiye bir millet iki Devlet’ti. Dış güçler bizi birbirimizden ayırmaya çalışırken, Seyrani bizi birleştiriyor. Develi’nin güzelliği benim için çok azizdi. Başımın üstünde Erciyes Dağı var. Buradan arabayla gidip orada bütün gün serinleyebilirsin” diyerek konuştu.
                                                                                                                                                                                            Develili Doç. Dr. Mehmet Süme de, organizasyon için Develi Belediyesi’ne teşekkür etti. Süme, “Develi’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri burada ortaya koyuluyor. Hem ülkemizin hem de Türk dünyasının çeşitli bilim adamları gelip katılıyorlar. Hem Türk kültürüne hem Develi’ye hem de Seyrani’ye ilişkin bilgileri bu şekilde zenginleştirmiş oluyoruz. Belediyemiz sağ olsun bu tebliğleri basıyor. Bununla birlikte de bu bilgileri gelecek nesillere aktarmış olacağız. Şu an gayet iyi gidiyor, katılım çok güzel” dedi.

1ha

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