Öğretmen Semih Aslan: “Öğrencilerimizin tercih döneminde mutlaka bir uzamana danışmalarını tavsiye ediyoruz”

Öğretmen Semih Aslan, LGS tercih sürecinde öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgi verdi. LGS’ye hazırlık kadar tercih edilen okulların da önemli olduğunu vurgulayan Aslan, “Özellikle nitelikli okullar dediğimiz merkezi sınavla öğrenci alan okullarımız var. Bunun yanında mahalli yerleştirme okullarımız mevcut. Tabii ki öncelik nitelikli okul ve bu noktaya öğrencilerimiz özellikle yüzdelik dilimlerine çok dikkat etmeleri gerekmekte. Çünkü; puanların artık eskisi gibi önemi kalmadı artık yüzdelik dilim önemli” şeklinde konuştu.

Semih Aslan ayrıca Kayseri’de tercih yapacak öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. “Kayseri’den tercih yapacak olan öğrencilerimizin mutlaka yüzdelik dilimlere dikkat etmesini tavsiye ediyoruz. Diğer yandan mahalli yerleştirme dediğimiz okullarımız var, mahalli yerleştirmeli okullarımızda da özellikle öğrencilerimizin kendi kayıt alanından tercih yapmaları önceliğimizdir. Daha sonra komşu kayıt alanından da tercih yapabiliyoruz. Pansiyonlu okullarımız var. Özellikle kırsal kesimden gelen öğrencilerimiz için de porsiyonlu okulları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

‘TERCİH ÖNCESİ UZMANINDAN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMALI’

Kayseri’deki okulların başarı sıralamasından ve okulların imkanlarından da bahseden Semih Aslan, öğrencilere ve velilere tercih döneminde mutlaka bir uzmana danışmaları gerektiğini söyledi. “Merkezi sınavla öğrenci alan okullarla alakalı da fen liseleri bu noktada en yüksek puanla öğrenci alan okullarımız ve aynı zamanda Anadolu liselerimiz var. Özellikle Kayseri’de yüzde 0’lık dilimden Osman Ulubaş Fen Lisesi öğrenci alıyor, Sümer Fen Lisesi de yüzde 1-2 arasında öğrenci alıyor. Sıralamaya baktığımız zaman Küçükçalık Anadolu Lisesi, Sami Yangın Anadolu Lisesi, Bal Döktü Anadolu Lisesi, Kayseri Lisesi, Sema Yazar Anadolu Lisesi. Öğrencilerimiz sayısal alanda tercih yaparken çevre fen liselerini de tercih edebiliyorlar. Özellikle Kayserimize günlük geliş - dönüş yapılabilen mesela bir Bünyan Fen Lisesi, İncesu Fen Lisesi, Yeşilhisar Fen Lisesi, Develi, Yahyalı, Tomarza Fen liselerimiz var. Bu okullarımızın da yatılı imkan yerleri var. Tercih ederken bu okulları tercih etmesi önemli. İyi bir okul kazanmaktan ziyade, gidilebilecek okulların da özellikle ulaşım imkanlarının, pansiyonlarının incelenmesi ve araştırılmasını velilerimize tavsiye ediyoruz. Kayseri merkezde özel okullarımız var. Özel okulların son yıllarda burs imkanları yüksek, öğrencilerimiz bursla öğrenci alan okullarımızı velilerimizin değerlendirmesini tavsiye ediyoruz. Ailelerimiz öğrencilerimize geçmiş olsun diyoruz ve tercih döneminde mutlaka bir uzamana danışmalarını tavsiye ediyoruz” şekline konuştu.