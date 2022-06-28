MHP'li Ahmet Savaş Çolak'ın 'Sütü Bozuk' ifadesine İYİ Partili Dursun Ataş'tan cevap

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Ahmet Savaş Çolak'ın İYİ Partili Dursun Ataş'a kullandığı 'sütü bozuk' ifadesine Ataş, sosyal medya hesabından cevap verdi. 

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  • 28.06.2022 11:57
  • Güncelleme: 28.06.2022 11:57
MHP'li Ahmet Savaş Çolak'ın 'Sütü Bozuk' ifadesine İYİ Partili Dursun Ataş'tan cevap

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde konuşan MHP MYK Üyesi Ahmet Savaş Çolak’ın, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş hakkında söylediği “Sütü bozuk” ifadesine cevap geldi. 
İYİ Partili Dursun Ataş, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, "Kimsenin terbiyesinden sorumlu değilim. 
Ben Pınarbaşı’nın bir evladıyım. 
Kim olduğumu, ne olduğumu dışarıdan gelip edepsizlik yapanlar değil, terimi yanaklarına nakşettiğim ve memleketim için sarf ettiğim emeklere şahit olan hemşehrilerim bilirler.
Aslım belli, asaletim belli. 
Kimseyi incitmek istemem. Lafım haddini aşan densizedir.
O kendini bilmezin seviyesine inerek de çukurlaşamam.
Şayet böyle bir hataya düşersem, beni yetiştiren büyüklerime, yetişmelerine katkı sağladığım genç kardeşlerime haksızlık etmiş olurum. 
Ben Pınarbaşı’nın sevgi ve dualarıyla yetişmiş, kendini onlara layık olmaya vakfetmiş bir memleket sevdalısıyım.
Bahse konu vatandaş, geçmişte de ağızdan çıkan lafı kulağı duymadığı için söyledikleri yüzünden muhatapları tarafından dövülerek hastanelik edilmiş ama yaşananlardan ders çıkaramamış bir zavallıdır. 
Hemşehrilerimi ve sevenlerimi sükunete davet ediyorum.
Allah rızası için müsterih olsunlar…
Birinin kanı ve sütüne dil uzatmaya kalkışanlar, kendi kanından ve sütünden şüphesi olanlardır. 
Kimsenin seviyesinden, seciyesinden ve seceresinden mesul değiliz. 
Bırakın kendi çamurlarında boğulsunlar. 
Saygılarımla” ifadelerine yer verdi.

1ha

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