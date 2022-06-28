Talas'ta parklar, fonksiyonel alanlar

Talas Belediyesinin park bahçe ve yeşil alan çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede ilçeye 18 yeni park kazandırılırken, parklar kamelyalar ve oyun gruplarının yanı sıra, bisiklet ve yürüyüş yolları, futbol ve basketbol sahaları ile sevimli dostlar için yuvalarla donatılıyor.

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  • 28.06.2022 11:50
  • Güncelleme: 28.06.2022 12:02
Talas'ta parklar, fonksiyonel alanlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesinin park bahçe ve yeşil alan çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede ilçeye 18 yeni park kazandırılırken, parklar kamelyalar ve oyun gruplarının yanı sıra, bisiklet ve yürüyüş yolları, futbol ve basketbol sahaları ile sevimli dostlar için yuvalarla donatılıyor.

Talas Belediyesi bir yandan ilçe genelinde ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da yeni park ve bahçeler oluşturuyor. Bu sezon yapılan çalışmalarla ilçeye toplam 78 bin 300 metrekare alana sahip 18 yeni park daha kazandırıldı. Hizmete giren parklar sadece oturma grupları, kamelyalar ve yeşil alana sahip değil. Bunların yanı sıra parklarda spor aletleri, futbol, voleybol ve basketbol sahaları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla toplumun her kesimine yönelik aktivite alanları da bulunuyor. Bir yandan parklara çocuklar için birbirinden eğlenceli ve geliştirici yeni nesil oyun grupları, büyükler için rahat ve konforlu oturma grupları konulurken, diğer yandan da köpek ve kedilerin yanında kuşlar için özel hazırlanan yuvalar yerleştiriliyor.

İlçe merkezindeki 4 mahallede hizmete giren yeni parklar, aynı zamanda isimleriyle de dikkat çekiyor. Bu çerçevede Yenidoğan Mahallesindeki Azerbaycan Kardeşlik Parkı ve Mevlana Mahallesindeki Vefa Destek Parkı ile hem soydaşlar hem de pandemide görev yapan personel unutulmazken, diğer yandan ise Mevlana Mahallesindeki Şehit Ayşegül Pürnek Parkı ve Gaziler Parkı ile de şehit ve gazilere duyulan saygı bir kez daha ortaya konulmuş oluyor.

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İHA

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