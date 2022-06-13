MHP Kadın Kolları eski genel başkanı Şennur Şenel hayatını kaybetti
MHP Kadın Kolları eski genel başkanlarından Şennur Şenel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- 13.06.2022 17:11
- Güncelleme: 13.06.2022 17:11
MHP Kadın Kolları eski genel başkanlarından Şennur Şenel, Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Şenel’in hayatını kaybettiği duyuruldu.
Şennur Şenel’in vefatı sonrası MHP'ye ait resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: “MHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Prof. Dr. Şennur ŞENEL Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."
Şennur Şenel’in cenazesi, yarın (14 Haziran Salı) Talas Dedeoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
1ha
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