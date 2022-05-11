MHP'de il divanı değişti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı'nda il divanında değişikliğe gidildi.

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  • 11.05.2022 16:35
  • Güncelleme: 11.05.2022 18:41
MHP'de il divanı değişti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı’nda il divanında değişikliğe gidildi.

MHP Kayseri İl Başkanlığı’nın oluşan yeni divanı şu şekilde:

"Parti İçi Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mahmut Sami Yalçın, Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kürşat Açıkgöz, Sağlık İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Selçuk Şarvan, Protokolden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Türker Horoz, Milliyetçi Kuruluşlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Çetin Başpınar, İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Gülsoy, Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Derviş Kilci, Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yalçın Erzurum, Sosyal Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gül Akarsu, ARGE ve Propagandadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Tandoğan Türkmen, Strateji ve Planlamadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Köşker."

Öte yandan, il divanında yapılan değişikliğin MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak’ın Ankara ziyaretinin sonra olması dikkat çekti.

İHA

Kayseri Gündem
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