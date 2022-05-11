NEVÜ'de 'Alışveriş Bağımlılığı' semineri düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından, bağımlılık seminerlerin dördüncüsü olan “Alışveriş Bağımlılığı” konulu seminer düzenlendi.

NEVÜ’lü öğrencileri alışveriş bağımlılığının nedenleri, sonuçları hakkında bilgilendirmek ve alışveriş bağımlılığından korunmak amacıyla NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde, NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nda görevli Uzman Psikolog Enes Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı “Alışveriş Bağımlılığı” konulu seminer düzenlendi.

Seminerde özellikle pandemi dönemiyle başlayan ve son zamanlarda giderek artan alışveriş bağımlılığının tüm dünyada tehdit olduğunu belirten Uzman Psikolog Enes Yıldırım, bağımlılık sonucunda başta ekonomik olmak üzere birçok problemle karşılaşabileceğinden bahsetti. Yıldırım ayrıca, alışveriş bağımlılığını önlemenin yöntemlerinden ve aşırı satın alma davranışının kontrol sürecine değindi.