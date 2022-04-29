Mezarlıklarda bayram öncesi temizlik

Nevşehir Belediyesi, yaz mevsimine girilmesi ve Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

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  • 29.04.2022 13:54
  • Güncelleme: 29.04.2022 13:54
Mezarlıklarda bayram öncesi temizlik
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi, yaz mevsimine girilmesi ve Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

Nevşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesi de mezarlıklarda detaylı temizlik ve bakım işlemlerine başladı. Vatandaşların kabirleri daha rahat ziyaret edebilmeleri için mezarlıklarda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yıl boyu belirli aralıklarla Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Kaldırım Mezarlığı ve Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde bulunan Taşlıbel Mezarlığının temizlik ve bakımını yapan ekipler, bayramın gelişi nedeniyle çalışmalarını hızlandırdı. Mezarlıklarda; bir yandan budama işlemleri yapılırken, diğer yandan ilaçlama ve yabani ot ve bitkilerin kesim işleri sürüyor.

2 ayrı ekiple yürütülen çalışmalarda mezarlık alanlarının temiz ve düzenli tutulması amaçlanıyor. Çalışmalarda mezarlara zarar veren ağaçlar budanırken yabani otlat nedeniyle üzeri kapanma tehlikesi olan birçok mezar, temizlenerek görünür bir hale getirildi.

İHA

Kayseri Gündem
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