Büyüksimitci: 'Bayramın tüm insanlığa birlik ve beraberlik getirmesinin temenni ediyorum'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısı ile yazılı bir açıklama yaparak, bayramın ülkemiz başta olmak üzere tüm insanlığa birlik, beraberlik, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

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  • 29.04.2022 13:54
  • Güncelleme: 29.04.2022 14:07
Büyüksimitci: 'Bayramın tüm insanlığa birlik ve beraberlik getirmesinin temenni ediyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısı ile yazılı bir açıklama yaparak, bayramın ülkemiz başta olmak üzere tüm insanlığa birlik, beraberlik, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimize vesile olacağına inandığımız bir bayrama daha kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi vesilesi ile iki yıl üst üste Ramazan Bayramını evde geçirmek zorunda kalmıştık. Çok şükür bu sene özlediğimiz bayramlara yeniden kavuşmuş olduk. Eskiden olduğu gibi bayramımızı coşkulu bir şekilde kutlayacak, eş, dost ve akrabalarımızı ziyaret edebileceğiz. Aslında bayramlar hep birlikte yaşandığı zaman anlam kazanıyor. Bu manada bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, kardeşlik duygularımızı güçlendiren müstesna günlerdendir. Bu anlamlı günlerde, başta aile büyüklerimiz olmak üzere tüm akraba eş ve dostlarımızı, öksüz ve yetimlerimizi her zamankinden daha fazla hatırlamaya özen göstermeliyiz. Çünkü saygı, sevgi, merhamet, birlik ve beraberlik gibi insanı insan yapan değerler, İslam dininin de temelini oluşturan değerlerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, üyelerimiz ve hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam alemine, ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum.”

İHA

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