Meydanda bayram yoğunluğu

‌Bayramın ilk 3 gününü kurban ve akraba ziyaretleri ile geçiren vatandaşlar dördüncü günde Cumhuriyet Meydanı'na ve Kazancılar Çarşısına akın etti. Bayramın 4’üncü gününde Cumhuriyet Meydanı tıklım tıklım doldu. Kayserili vatandaşlar haricinde gurbetçilerin de yoğunlukta olduğu görüldü. Bayram tatilini fırsat bilerek Cumhuriyet Meydanına akın eden vatandaşlar esnaflardan alışveriş yapmayı ihmal etmedi.