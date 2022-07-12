Meydanda bayram yoğunluğu
Kurban Bayramının dördüncü gününde hem Kayserili vatandaşlar hemde gurbetçiler Cumhuriyet Meydanı'na akın etti.
- 12.07.2022 18:03
- Güncelleme: 12.07.2022 18:03
Bayramın ilk 3 gününü kurban ve akraba ziyaretleri ile geçiren vatandaşlar dördüncü günde Cumhuriyet Meydanı'na ve Kazancılar Çarşısına akın etti. Bayramın 4’üncü gününde Cumhuriyet Meydanı tıklım tıklım doldu. Kayserili vatandaşlar haricinde gurbetçilerin de yoğunlukta olduğu görüldü. Bayram tatilini fırsat bilerek Cumhuriyet Meydanına akın eden vatandaşlar esnaflardan alışveriş yapmayı ihmal etmedi.
1ha
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