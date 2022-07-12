Sarraf Gülderdi: “Dolar güçlenip, Euro’nun önüne geçebilir”

Avrupa Birliği’nin para birimi Euro ile ABD dolarının değeri 20 yıl sonra eşitlendi. Bu eşitlenmeyle birlikte Euro alımlarında artış olduğunu dile getiren Sarraf İhsan Gülderdi, “Son yıllarda özellikle Avrupa Birliği’nden ayrılan ülkeler, Amerika’nın biraz daha güçlü dolar istemesi ve bu önde hareket etmesi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa’yı etkiledi. Doların daha fazla güçlenmesi için elinden geleni yapan bir Amerika vardı. Bununla birlikte her zaman Dolar Euro’yu geçebilir diyorlardı. Şimdi o günlere geldik. Bugün pariteler ilk defa 1’in altına düştü. Pariteler bugün 1,25 ila 1,30 seviyelerinden 0,99’a kadar düşerek en dip rakamları gördü. Son yıllarda ilk defa böyle bir durumla karşılaştık. Tabi bunun etkisiyle birlikte tekrardan Euro’da bir değerlenme söz konusu oldu. Euro alımları arttı. Bir yatırım tavsiyesi olmadan tekrardan doların güçlenip, Euro’nun önüne geçebileceğini düşünüyorum. Özellikle son gelişmelerle ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin devam etmesiyle birlikte bu paritenin 0,90’dan 0,80’e kadar düşmesi normal. Önceden insanlar 100 Euro verip 125 dolar alıyordu, şu anda 100 dolar veriyor karşılığında 100 Euro alıyor” şeklinde konuştu.

Güncel altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde: Çeyrek altın: bin 630 lira, Euro: 17,100 lira, Dolar: 17,100 lira