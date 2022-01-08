Kayseri'de Esnaf Odaları seçimleri Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecilerinin Genel Kurulu ile başladı. Genel kurulda mevcut Başkan Yavuz Ay yeniden başkan seçildi. Tek adaylı yapılan seçimde yeniden Başkan seçilen Kayseri Minibüsçüler ve Servis Odası Başkanı Yavuz, hizmet ve gayretli çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini, esnaf için mücadele çalışmaya gayret edeceklerini söyledi.