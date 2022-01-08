Kayserispor'da Gustavo oynayamayacak

Ligin ikinci yarısına Altay maçı ile başlayacak olan Yukatel Kayserispor'da şok bir gelişme yaşandı. Mensah ve Dimitrios'tan sonra Campanharo da oynayamayacak.

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  • 08.01.2022 11:33
  • Güncelleme: 08.01.2022 11:33
Kayserispor'da Gustavo oynayamayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ligin ikinci yarısına Altay maçı ile başlayacak olan Yukatel Kayserispor’da şok bir gelişme yaşandı. Mensah ve Dimitrios’tan sonra Campanharo da oynayamayacak.

Süper Ligin ikinci yarısına sahasında oynayacağı Altay maçı ile start verecek olan Yukatel Kayserispor’da bir sakatlık haberi daha geldi. Ligin ikinci yarısında Bernard Mensah ve Dimitrios Kolovetsios’tan uzun süre faydalanamayacak olan Yukatel Kayserispor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo’dan da 1 aya yakın süre fayda sağlayamayacak.

Yapılan tetkikler sonucunda Gustavo Campanharo’nun sağ dizinde ileri derecede dejeneratif artrit ve eklem içi ödem tespit edildi.

İHA

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