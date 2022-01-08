Sivasspor'da Konyaspor maçı öncesi 5 eksik
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 5 eksik bulunuyor.
- 08.01.2022 11:29
- Güncelleme: 08.01.2022 11:29
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 5 eksik bulunuyor.
Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 5 eksik var. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Ziya Erdal, Jorge Felix ile Fredrik Ulvestad ve ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel, Konyaspor’a karşı forma giyemeyecek.
İHA
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