Metruk binada yakalanan 2 şüpheli gözaltında
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda metruk binada yapılan kontrollerde 2 kişi uyuşturucu madde bulundurmak suçundan gözaltına alındı.
- 28.07.2022 09:53
- Güncelleme: 28.07.2022 09:53
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde M.Y. ve M.K. isimli kişilere şüphe üzerine arama yapıldı. Tacettin Veli Mahallesi Gündoğdu Sokak üzerinde bulunan metruk bina içerisindeki şüphelilere yapılan aramada 3 parça halinde 88 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
1ha
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