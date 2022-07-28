Metruk binada yakalanan 2 şüpheli gözaltında

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde M.Y. ve M.K. isimli kişilere şüphe üzerine arama yapıldı. Tacettin Veli Mahallesi Gündoğdu Sokak üzerinde bulunan metruk bina içerisindeki şüphelilere yapılan aramada 3 parça halinde 88 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.