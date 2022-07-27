İş yeri hırsızları yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde yaptığı çalışmalar sonucunda, hakkında 'iş yerinde hırsızlık' suçundan Z.D. ve S.İ. isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerden bulunan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili yakalanan Z.D. ve S.İ.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor