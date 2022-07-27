İş yeri hırsızları yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde hırsızlık yaptığını tespit ettiği 2 kişiyi yakaladı.
- 27.07.2022 20:41
- Güncelleme: 27.07.2022 20:41
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde yaptığı çalışmalar sonucunda, hakkında 'iş yerinde hırsızlık' suçundan Z.D. ve S.İ. isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerden bulunan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili yakalanan Z.D. ve S.İ.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor
1ha
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