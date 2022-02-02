Meteoroloji'den 'çığ' ve 'gizli buzlanma' uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, çığ ve gizli buzlanmaya karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Çarşamba ve Perşembe günleri kuvvetli güneyli rüzgarlar ve önümüzdeki günlerde kar yağışları beklendiğinden, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Aynı zamanda gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların 0 derece ve altında seyretmesi beklendiğinden kar erimeleri nedeniyle gizli buzlanma riski oluştuğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.