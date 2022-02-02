Erciyes’de 3 günlük kayak tatilinin maliyet araştırması

Yarıyıl tatili ile birlikte kayak merkezleri ve oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes’de kayak keyfi için ailece pistin başına geçmenin maliyeti günlük 2 bin 400 TL'yi aşıyor. Tek çocuklu 3 kişilik bir aile için Erciyes'de tam pansiyon plus otellerin 3 günlük ücreti 7 bin 200 TL’den başlıyor ve 45 bin TL'ye kadar çıkıyor. Erciyes'te bulunan Tekir kapı ve Hisarcık kapısındaki otellerden aldığımız ortalama bir fiyata göre bir aile odasının günlük ücreti 2 bin 400 TL’den başlayıp 15 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

KAYAK TAKIMLARI FİYATLARI

Erciyes için, teleski ve telesiyej fiyatlarında ise günlük 30 kez biniş 260 TL, 50 biniş 400, 100 biniş ise 750 TL. Bunun dışında kayak için gereken malzemeler de hem otellerden hem de kayak merkezlerinden kiralanabiliyor. Erciyes’teki bir merkezden aldığımız fiyata göre kayak, ayakkabı ve kasktan oluşan ful set kayak takımı günlük maliyeti 300 TL. 3 günlük fiyatlara bakıldığında ise hafta sonu tatili için kayak takımları ve kıyafetlerin bulunduğu set 900 TL’den kiralanabiliyor.

BİR KİŞİLİK DERS ÜCRETİ KAYAKTA 450, SNOWBOARD DA 500 TL

Bir kişilik özel ders ücreti tek ders başına Kayakta 450 TL, snowboard 500 TL’yi bulurken, 3 kişi için bu fiyat yaklaşık kayakta 900 TL, snowboardda ise fiyat 1000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Pandemi yasaklarının olmaması ve sömestr tatili nedeniyle kayak merkezleri hareketli günler geçiriyor. Sonrası içinse, kış festivali ve spor etkinlikleri organizasyonlarıyla hareketliliğin sürekliliği sağlanmaya çalışılacak.