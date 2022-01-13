MELMEK 2. dönem kurs kayıtları başladı

Melikgazi Belediyesi MELMEK 2021-2022 ikinci dönem kurs kayıtları başladı. MELMEK kursları ikinci döneminde 20 tesiste, 21 alan ve 151 branşta kurs verilecek.

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  • 13.01.2022 11:14
  • Güncelleme: 13.01.2022 13:15
MELMEK 2. dönem kurs kayıtları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi MELMEK 2021-2022 ikinci dönem kurs kayıtları başladı. MELMEK kursları ikinci döneminde 20 tesiste, 21 alan ve 151 branşta kurs verilecek.

Birçok farklı branşlarda kurs açıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Birçok mahallede bulunan sosyal tesislerimizde farklı branşlarda açtığımız kurslarda verilen eğitimlere vatandaşlarımızın ilgisi her geçen gün artıyor. Bu yıl da farklı kurslarla vatandaşlara eğitim ve sosyalleşme imkanı sağlıyoruz. Ücretsiz olarak verdiğimiz kurslarımıza katılım her geçen yıl artarak devam ediyor. Kurslara katılan vatandaşlarımız hem el becerilerini geliştiriyor, hem de kurslar sayesinde yeni dostluklar kurarak sosyalleşiyorlar. Boş zamanlarını değerlendirmelerinin yanında özellikle kadın kursiyerlerimiz edindikleri beceriler ile aile bütçelerine katkı sağlama imkân yakalıyorlar. Hem de MEB onaylı kurs sertifikası alıyorlar. Kurslar ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.melikgazi.bel.tr adresinden öğrenilebilir, 252 1665-67-68 nolu numaradan da bilgi alabilirsiniz. Kayıtlar tamamlandıktan hemen sonra dersler başlayacak” dedi.

İHA

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