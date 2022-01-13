Kaski'den Develi'ye 7 milyon TL'lik yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında Develi ilçesine 7 Milyon 778 Bin TL maliyetli altyapı yatırımı yapıldı. 

PAYLAŞ
  • 13.01.2022 11:14
  • Güncelleme: 13.01.2022 11:14
Kaski'den Develi'ye 7 milyon TL'lik yatırım

Kent merkezi ve ilçelerde altyapı atağını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yatırım programına aldığı projeleri hayata geçirerek geleceğe yön veriyor. 
Yatırımları kent genelinde eşit miktarda kullanmak için özverili bir çalışma yapan KASKİ, Develi ilçesinde 2021 yılında önemli yatırımları hayata geçirdi. KASKİ ekipleri tarafından ilçeye 5 milyon 839 bin 652 TL içme suyu, 1 milyon 776 bin 250 TL kanalizasyon olmak üzere toplam 7 Milyon 778 Bin 742 TL yatırım gerçekleştirildi. 
Yeni yatırımlarla birlikte ilçede mevcut altyapı daha sağlıklı ve modern hale kavuşurken, yatırımların önümüzdeki süreçte devam edeceği kaydedildi. 
“İLK GÜNKÜ HEYECANIMIZDAN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİK”
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek; “Sorunsuz hizmet sunma noktasında ilk gün ki heyecanımız ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.  
Kent genelinde yatırımlara ivme kazandırılarak içme suyu ve kanalizasyon altyapısının tamamlanması için KASKİ Genel Müdürlüğü’nün çok önemli mesafe kat ettiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
“Gerçekleştirdiğimiz önemli yatırımlarla gelecek nesillere daha yaşanabilir yarınlar bırakmak için günübirlik değil, uzun vadeli planlar yapmaya gayret ediyoruz. İstenilen düzeyde ve kalitede hizmet sunabilmek için projelerimizi özenle belirliyor ve hayata geçiriyoruz. Merkez ve ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın içme suyuna kolay ulaşmaları, onların en doğal hakkı. Sorumluluk alanlarımız içerisinde yer alan tüm bölgeler, bizim için aynı ölçüde değerlidir. Gerçekleştirdiğimiz projelerden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi daha da çok motive ediyor. KASKİ ekiplerimiz tarafından 2021 yılında tüm ilçelerimizde olduğu gibi Develi ilçemizde de önemli işlere imza atıldı. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Yapılan yatırımların ilçe halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tabi ki yaptıklarımız ile sınırlı kalmayacağız. 2022 yılında da yatırımlarımız sürecek."
 

BGC

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İsviçre Büyükelçisi Talas'a hayran kaldı

İsviçre Büyükelçisi Talas'a hayran kaldı

Kayseri'de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 şahıs suçüstü yakalandı

Kayseri'de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 şahıs suçüstü yakalandı

PCR testi semptom gösteren kişilere yapılacak

PCR testi semptom gösteren kişilere yapılacak

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı

Kayseri'de 130 personelle yapılan uygulamada 286 araç ve 541 kişi sorgulandı

Kayseri'de 130 personelle yapılan uygulamada 286 araç ve 541 kişi sorgulandı

Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

4
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

KTO Başkanı Gülsoy'dan istihdam çağrısı

KTO Başkanı Gülsoy'dan istihdam çağrısı

DAHA FAZLA
Şantiyeden pencere çalan 4 şahıs yakalandı

Şantiyeden pencere çalan 4 şahıs yakalandı

Kayseri hafta sonu kar yağışlı | 15 – 16 Ocak 2022 hava tahmini

Kayseri hafta sonu kar yağışlı | 15 – 16 Ocak 2022 hava tahmini

Kontrolden çıkan araç takla attı:2 yaralı

Kontrolden çıkan araç takla attı:2 yaralı

Emekli öğretmen, 14 yıldır ney üfleyip ney yapıyor

Emekli öğretmen, 14 yıldır ney üfleyip ney yapıyor

Başkan Büyükkılıç, özel tasarım deri aksesuarları sergisi'nin açılışına katıldı

Başkan Büyükkılıç, özel tasarım deri aksesuarları sergisi'nin açılışına katıldı