Kaski'den Develi'ye 7 milyon TL'lik yatırım

Kent merkezi ve ilçelerde altyapı atağını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yatırım programına aldığı projeleri hayata geçirerek geleceğe yön veriyor.

Yatırımları kent genelinde eşit miktarda kullanmak için özverili bir çalışma yapan KASKİ, Develi ilçesinde 2021 yılında önemli yatırımları hayata geçirdi. KASKİ ekipleri tarafından ilçeye 5 milyon 839 bin 652 TL içme suyu, 1 milyon 776 bin 250 TL kanalizasyon olmak üzere toplam 7 Milyon 778 Bin 742 TL yatırım gerçekleştirildi.

Yeni yatırımlarla birlikte ilçede mevcut altyapı daha sağlıklı ve modern hale kavuşurken, yatırımların önümüzdeki süreçte devam edeceği kaydedildi.

“İLK GÜNKÜ HEYECANIMIZDAN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİK”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek; “Sorunsuz hizmet sunma noktasında ilk gün ki heyecanımız ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Kent genelinde yatırımlara ivme kazandırılarak içme suyu ve kanalizasyon altyapısının tamamlanması için KASKİ Genel Müdürlüğü’nün çok önemli mesafe kat ettiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Gerçekleştirdiğimiz önemli yatırımlarla gelecek nesillere daha yaşanabilir yarınlar bırakmak için günübirlik değil, uzun vadeli planlar yapmaya gayret ediyoruz. İstenilen düzeyde ve kalitede hizmet sunabilmek için projelerimizi özenle belirliyor ve hayata geçiriyoruz. Merkez ve ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın içme suyuna kolay ulaşmaları, onların en doğal hakkı. Sorumluluk alanlarımız içerisinde yer alan tüm bölgeler, bizim için aynı ölçüde değerlidir. Gerçekleştirdiğimiz projelerden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi daha da çok motive ediyor. KASKİ ekiplerimiz tarafından 2021 yılında tüm ilçelerimizde olduğu gibi Develi ilçemizde de önemli işlere imza atıldı. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Yapılan yatırımların ilçe halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tabi ki yaptıklarımız ile sınırlı kalmayacağız. 2022 yılında da yatırımlarımız sürecek."

