Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Erciyes ve diğer önemli kayak merkezlerinde kar kalınlığı ile hava tahmin ölçümleri belli oldu. Meteoroloji verilerine göre Erciyes'te kar kalınlığı 39 santimetre olarak ölçülürken, komşu il Sivas'taki Yıldız Dağı Kayak Merkezinde de kar kalınlığı 43 santim ölçüldü. 

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  • 13.01.2022 11:07
  • Güncelleme: 13.01.2022 11:07
Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Kış mevsiminde kayak merkezlerine akın eden ziyaretçiler nedeniyle bu bölgelerde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle hafta sonunu buralarda geçirmek isteyenler, Erciyes başta olmak üzere ülkenin diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıklarını ve hava durumunu merak ediyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 - 14 tarihlerini kapsayan hafta sonu öncesi kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçüm sonuçlarını açıkladı. Buna göre Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığının 39 santimetreye ulaştığı bildirildi. Komşu il Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde de kar kalınlığının 43 santim olduğu öğrenildi. Erciyes ve Yıldız Dağı’nın yanı sıra diğer bazı kayak merkezlerindeki kar kalınlığı da Bolu Kartalkaya’da 91, Erzurum Palandöken'de 119, Kocaeli Kartepe'de 76, Bursa Uludağ’da 45 ve Hakkari'de 105 santimetre olarak ölçüldü.  

Önemli kayak merkezlerinde, 15-16 tarihlerini kapsayan hafta sonunda en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
K.Merkezi    En Düşük Sıcaklık    En Yüksek Sıcaklık    Kar Kalınlığı(cm)
Erciyes:         -10               -7                                         39           
Yıldız Dağı:         -6                        -5                               43
Uludağ:         -7                          -6                                          45
Kartalkaya:         -3                  -3                                         91
Palandöken:     -13                        -10                                       119
Kartepe:         -3                          -3                                          76
Hakkari:        -10                         -6                                        105
 

BGC

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